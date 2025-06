Usuários da Vivo enfrentam instabilidade na internet em São Carlos nesta quarta-feira (4)

Computador - Crédito: divulgação

Na tarde desta quarta-feira (4), usuários da operadora Vivo residencial e empresarial enfrentam problemas com a conexão de internet em São Carlos (SP). Há diversos relatos de falha no sinal da Vivo Fibra em vários bairros da cidade, afetando o acesso à internet residencial e comercial.

Além da queda no serviço de internet, também foram registrados problemas no fornecimento de energia elétrica na região do Jockey Clube, na zona norte de São Carlos. Moradores relataram interrupção total no fornecimento de energia desde o início da tarde.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa das falhas nem previsão para o restabelecimento completo dos serviços.

