Usuária reclama de atraso em linhas de ônibus da SOU São Carlos

Usuários do transporte coletivo urbano, que tem hoje a Rigras (SOUSão Carlos) como a responsável pelas linhas dos ônibus, entraram em contato com o São Carlos Agora para tecer críticas. Segundo eles, várias linhas estão com horários atrasados e trabalhadores que utilizam os veículos, passam por recorrentes problemas.

Uma usuária e também leitora do portal relatou que, por exemplo, a linha 55 (horário especial) que tem como ponto de partida o Parque Fehr até o Jardim Zavaglia (vice-versa) estaria “bagunçada” todos os dias, termo utilizado pela reclamante. Segundo ela, os ônibus chegam atrasados. “Ontem (segunda-feira) mesmo no horário das 7h não apareceu. Ficamos esperando até às 7h45 e nada. Utilizamos a linha até o Santa Felícia e descemos até a Igreja Santa Rita. Depois fui a pé até o Shopping”, relatou.

De acordo com ela, esta seria uma linha onde vários usuários utilizam, pois é o único transporte urbano que passa pelo Santa Felícia, Romeu Tortorelli, passa pelo shopping e vai até o Zavaglia.

Contrariada, a leitora disse ainda que as vezes os horários são normais. Mas os atrasos são constantes. Sem contar que o ônibus quebra. “E isso vem acontecendo quase todos os dias. O motorista está esgotado, pois parece que dão o pior ônibus para ele trabalhar. Sem contar que parece que falta ônibus reserva”, finalizou.

O SCA entrou em contato com a direção da empresa que informou que o problema foi pontual e estará realizando uma operação nos próximos dias para que não haja mais atrasos.

