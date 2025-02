Usuária reclama das condições dos ônibus da Paraty Mobilidade

Uma passageira que utiliza o transporte público entre São Carlos e Ibaté relatou as dificuldades enfrentadas diariamente nos ônibus da Paraty Mobilidade. Segundo ela, os veículos estão superlotados e muitos não possuem ar-condicionado, tornando as viagens desconfortáveis e, em alguns casos, perigosas para a saúde dos passageiros.

"Olha a situação dos ônibus, 5h20 da tarde, foi o ônibus que a gente veio, sem ar-condicionado, tá? A gente paga R$ 6,90 da passagem de São Carlos a Ibaté, de Ibaté pra São Carlos, todo dia. E olha o que a gente tem que enfrentar pra vir embora. Gente de pé, calor", disse a usuária.

Além do calor intenso e da lotação, a passageira relatou que uma mulher passou mal dentro do ônibus, mas o motorista não parou o veículo para prestar atendimento. "Existia uma mulher, passou mal dentro do ônibus, a pressão dela caiu, o motorista nem sequer parou o ônibus", afirmou.

A usuária enfatizou que essa situação é recorrente e que os passageiros sofrem diariamente com as más condições do transporte. "A gente trabalha em São Carlos, tem uma jornada aí, e a gente, na hora de vir embora, a gente está vindo embora com o ônibus muito lotado, e muito quente, muito calor, e não tem ar-condicionado no ônibus, não tem ar-condicionado. A gente está sofrendo muito, é muito calor", desabafou.

O caso da passageira que passou mal dentro do veículo gerou preocupação entre os usuários, que precisaram intervir para ajudá-la. "Esses dias atrás, uma mulher passou mal, a pressão dela caiu dentro do ônibus, precisou a gente abanar ela para ela poder voltar a respirar direito. Tinha um pessoal que trabalhava, que trabalha na área de bombeiro, estava junto, e fizeram esse procedimento nela, e foi onde ela começou a respirar de novo", relatou a passageira.

Segundo ela, embora alguns veículos contem com ar-condicionado, o ônibus das 17h20 não possui o equipamento, o que agrava ainda mais a situação. "Tem alguns ônibus que têm sim ar-condicionado, mas o ônibus das 5h20 ele não tem. É muito sofrido, a gente tá sofrendo demais com esse calor. Tô sofrendo demais, eu tenho pressão alta, qualquer hora eu vou me dar um treco dentro desse ônibus", alertou.

