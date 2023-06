USP tem inscrições gratuitas em roteiros para mostrar seu patrimônio cultural

Público durante o Roteiro do Patrimônio na Cidade Universitária – Foto: Acervo CPC -

A USP, uma das maiores instituições de ensino superior na América Latina, tem mais de 40 unidades de ensino e pesquisa, distribuídas nos campi da capital e do interior do Estado de São Paulo, além de unidades de ensino, museus e centros de pesquisa situados fora desses espaços e em diferentes municípios. Tudo isso agrega um conjunto de bens culturais constituído tanto pelas edificações e monumentos como por áreas naturais, museus, acervos e coleções de natureza diversa, documentação acadêmica e referências culturais. É a partir desse patrimônio que a comunidade acadêmica estabelece processos de construção do conhecimento, pertencimento, relações cotidianas, valor e constrói suas memórias.

Para apresentar parte desse vasto e rico patrimônio cultural, o Centro de Preservação Cultural da USP/Casa de Dona Yayá lança o projeto Roteiros do Patrimônio da USP, com três itinerários para visitas à Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, ao centro da capital e ao campus São Carlos.

São passeios percorridos a pé que passam por edifícios e conjuntos arquitetônicos de relevância cultural e histórica, como o prédio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Centro Universitário Maria Antonia, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e o edifício conhecido como E1, que é parte do projeto original da cidade universitária de São Carlos. Muitos dos pontos de parada são reconhecidos e tombados pelos órgãos de preservação do patrimônio no Brasil.

O CPC-USP já realizou uma série de saídas dos roteiros com os calouros da USP e com outras instituições de ensino superior no começo do ano e agora abre a agenda para o público em geral, com saídas acompanhadas por monitores. Para cada roteiro foi produzido um folheto com o mapa do local, o trajeto sugerido e uma apresentação sobre cada ponto de parada. A experiência da visita é complementada por áudios disponíveis em QR Code com informações sobre os locais e gravação dos sons dos ambientes da USP, ampliando as possibilidades de compreensão dos espaços visitados.

A atividade acontece uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, com inscrições antecipadas, em eventos institucionais ou atendendo grupos específicos. Qualquer pessoa pode se inscrever, individualmente ou em grupo, mesmo que não tenha vínculo com a Universidade. A participação é gratuita e as inscrições são feitas por meio de formulário eletrônico.

Calouros da USP em itinerário pelo campus Butantã – Foto: Acervo CPC USP

Os Roteiros do Patrimônio da USP dão continuidade às pesquisas e publicações do CPC, que buscam identificar, divulgar e problematizar o patrimônio cultural da Universidade e suas referências culturais.

Conheça os itinerários:

Roteiros do Patrimônio da USP – Campus Butantã

O percurso pela Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira explora o cotidiano da USP, com exemplos do patrimônio cultural do campus partindo do Centro de Práticas Esportivas e seguindo para o Conjunto Residencial, Escola Politécnica, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Valorizando os usos e as vivências cotidianas, os lugares e edifícios, bem como as memórias, o trajeto propõe uma reflexão sobre os múltiplos significados do patrimônio cultural da Universidade de São Paulo.

Roteiros do Patrimônio da USP – Centro da cidade de São Paulo

A Universidade de São Paulo guarda estreita relação com a região central da capital. As instituições de ensino superior que deram origem à USP em 1934, à exceção da Escola Superior de Agricultura em Piracicaba, ficavam nessa região, como a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina, a Escola Politécnica, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Medicina Veterinária, o Instituto de Educação e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A construção do campus universitário no bairro do Butantã levou à transferência de algumas unidades para lá, permanecendo no Centro o chamado Quadrilátero da Saúde, a Faculdade de Direito, uma unidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e órgãos de extensão e cultura.

Roteiros do Patrimônio da USP – Campus São Carlos

Partindo do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), no centro da cidade de São Carlos, e terminando na portaria principal do campus, na Avenida Trabalhador São-Carlense, o roteiro pretende compreender o patrimônio universitário para além do campus, alcançando a própria cidade. Passa pelos principais pontos da vivência universitária na Cidade Universitária de São Carlos, percorrendo edificações, áreas livres e lugares de significado para a memória e a história da USP.

Programação

Todos os passeios serão realizados às quartas-feiras, das 14 às 17 horas

28 de junho

Roteiros: Campus USP Butantã e Centro de São Paulo

12 de julho

Roteiro: Campus USP São Carlos

26 de julho

Roteiros: Campus USP Butantã e Centro de São Paulo

16 de agosto

Roteiro: Campus USP São Carlos

30 de agosto

Roteiros: Campus USP Butantã e Centro de São Paulo

