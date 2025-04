USP São Carlos sedia conferência internacional sobre aprendizado de máquina em grafos

Crédito: Divulgação

Nos dias 10 e 11 de maio, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, sediará o Learning on Graphs Conference (LoG) – evento internacional focado em aprendizado de máquina em grafos, ramo da inteligência artificial que está em expansão. Com o objetivo de potencializar a pesquisa brasileira por meio da divulgação de trabalhos e da troca de experiências entre pesquisadores em formação, a conferência busca fortalecer a comunidade científica da área.

Realizado de forma híbrida, presencialmente e virtualmente, o evento é aberto à participação de todas as pessoas interessadas em aprendizado de máquina no geral, e especialmente em aprendizado em grafos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento: https://data.icmc.usp.br/events/log/register.

Criada em 2022, a LoG promove anualmente uma rede de encontros locais realizados ao redor do mundo. Participam da organização cientistas de universidades prestigiadas como Oxford, Yale, Stanford e MIT. São Carlos é a primeira cidade da América Latina a sediar um desses encontros, que será coordenado pelo DATA, grupo de extensão do ICMC que atua na realização de aulas, eventos, grupos de estudo e palestras no ramo de ciência de dados e aprendizado de máquina.

Segundo Matheo Angelo, estudante de Ciência de Dados e um dos coordenadores do evento, a vinda da conferência para o Brasil representa um marco importante para a área, fortalecendo diretamente a visibilidade da ciência brasileira no cenário internacional. “É muito importante, tanto para a gente conseguir acompanhar de perto os avanços que estão sendo feitos na área, quanto para promover o que já está sendo produzido aqui pela ciência brasileira. Também é uma chance de divulgar a área e formar mais cientistas nessa frente no futuro, além de permitir que pesquisadores mais experientes conheçam aplicações práticas do que está sendo desenvolvido”, afirma.

O que são grafos

O aprendizado de máquina em grafos é uma área da inteligência artificial que desenvolve algoritmos capazes de aprender a partir de dados que estão conectados entre si, como redes. Um grafo é uma estrutura matemática usada para representar conexões – formadas por “nós” e “arestas”.

O conceito de grafo é empregado para compreender diversas áreas do conhecimento, podendo, por exemplo, representar as pessoas conectadas por amizades nas redes sociais; as cidades ligadas por estradas formando mapas; as ligações entre os átomos que constituem moléculas. A ideia do aprendizado de máquina aplicado a esse conceito é ensinar computadores a extrair padrões, fazer previsões ou entender melhor esses sistemas conectados.

“Nos últimos anos, essa área cresceu muito, e nas principais conferências acadêmicas de inteligência artificial do mundo, a gente tem visto um número cada vez maior de trabalhos focados em aprendizado de máquina com grafos. Por isso, os cientistas da área decidiram criar uma conferência específica sobre o tema”, explica Matheo.

Programação

Realizado totalmente em português, o encontro da LoG no ICMC contará com uma programação diversificada, incluindo palestras e minicursos ministrados por cientistas brasileiros ou com ampla atuação no Brasil. As palestras serão no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, com transmissão ao vivo no canal do DATA no YouTube. Além disso, os minicursos e as apresentações orais curtas (flash talks) serão totalmente online. A programação completa está disponível no site do evento. Confira alguns destaques:

Aprendizado em grafos na saúde: de redes neurais de grafos (GNNs) à integração com modelos de linguagem de grande escala (LLMs);

Aprendizado profundo baseado em grafos para modelagem oceânica: métodos e aplicações offshore;

Minicurso: introdução às redes neurais de grafos;

Classificação baseada em padrões e o desenvolvimento de novas GNNs.

Além disso, estudantes de graduação, mestrado e doutorado que estejam desenvolvendo pesquisa com tema correlato ao evento poderão apresentar seus trabalhos tanto na sessão de posters presencial ou na sessão de Flash Talks online. As inscrições das duas atividades vão até dia 4 de maio, e podem ser feitas pelos formulários disponíveis no site do DATA.

