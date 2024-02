USP São Carlos recepciona mais de mil calouros

Crédito: Divulgação

O salão de eventos do Campus USP de São Carlos (Área-1) vestiu-se de gala para receber a cerimônia de abertura conjunta da XXVI Semana de “Recepção aos Calouros do Campus USP de São Carlos”, um evento que ocorreu na manhã de segunda-feira, 26. E, a palavra “gala” justifica-se pois este ano ingressaram na USP de São Carlos 1.010 alunos, o que é um número realmente impressionante.

A mesa de honra deste evento foi composta pelos Profs. Drs. Fernando Martini Catalano (Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos), Hamilton Varela (Diretor do Instituto de Química de São Carlos), André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho (Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos), Osvaldo Novais de Oliveira Junior (Diretor do Instituto de Física de São Carlos), Joubert José Lancha (Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos) e Luís Fernando Costa Alberto (Prefeito do Campus USP de São Carlos).

Todos os discursos dos diretores das Unidades e Prefeito do Campus manifestaram júbilo por a USP de São Carlos estar recebendo os novos estudantes, tendo não só parabenizado os ingressantes, como, também, os seus familiares, que estiveram presentes em elevado número nessa cerimônia, permitindo-nos destacar nesta matéria as palavras que foram proferidas pelo Diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

Tomando como base o tema escolhido como mote deste ano “Viver a USP é Melhor que Sonhar”, o Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior começou por lembrar a todos os ingressantes que a partir daquele momento a USP seria a casa de todos eles, tendo sublinhado que os calouros estavam no lugar certo - a USP de São Carlos. Essa afirmação veio na senda das grandes transformações por que passa a sociedade, sendo que, para o docente, a transmissão do conhecimento é uma prioridade e a melhor coisa que se pode fazer, sendo que no Brasil não existe melhor lugar para um jovem se formar do que na Universidade de São Paulo.

Osvaldo Novais de Oliveira Junior teve igualmente a oportunidade de salientar os diversos atrativos da cidade de São Carlos, principalmente no quesito relativo aos transportes. “Vocês não vão gastar muito tempo para virem para a USP ou para cumprirem qualquer obrigação na cidade, pois os transportes são frequentes, tendo assim mais tempo para se dedicarem à sua formação, que vai ser um fator importante para o resto de suas vidas”, slientou o Diretor do IFSC/USP.

Desafios para o futuro - Mudanças climáticas e IA

Ao pontuar que os novos ingressantes terão certamente muitas dúvidas sobre o que vai acontecer nos próximos anos - e mesmo nas próximas décadas -, o Diretor do IFSC/USP salientou que é necessário fazer uma pequena retrospectiva histórica, atendendo a que a humanidade já assistiu e continua a assistir a grandes revoluções. “Uma dessas revoluções foi - e continua a ser - as mudanças climáticas que geram preocupações enormes e interrogações relativas ao que vai acontecer no futuro. É nossa responsabilidade tomar atitudes e empreender ações que possam mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas”, destacou o Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior.

Na opinião do docente, outra grande revolução que já está em curso e que já marca a atualidade é a Inteligência Artificial (IA), que começa a ter impactos na sociedade, obviamente benéficos, mas com algumas interrogações. “A IA está aí e poderá ter também impactos negativos, pois eles irão certamente afetar principalmente os empregos, entre outros fatores. A pergunta que se coloca é se, dentro breve, as máquinas irão substituir os humanos, inclusive na área intelectual. E aí, qual deverá ser a melhor formação para que isso não aconteça? A melhor preparação que se pode ter é a formação sólida onde o ensino seja indissociável da pesquisa. E isso, essa indissociabilidade entre ensino e pesquisa, é o que temos aqui no Campus USP de São Carlos e só assim estaremos preparados para atender ao desafio e à versatilidade que será necessária para mudar os rumos, mudar as rotas, conforme vocês progridem na carreira profissional”, destacou o orador.

Ao antever que a sociedade poderá, eventualmente, estar completamente diferente daqui a dez anos, com tecnologias completamente diferentes das atuais, o Diretor do IFSC/USP sublinhou que os novos alunos da USP de São Carlos precisam estar devidamente formados e preparados por uma Universidade que tenha o gabarito da USP. “Esse privilégio de estar na USP vem também acompanhado por uma grande responsabilidade, porque a educação é a única maneira de vocês passarem por uma transformação não só nas suas vidas, como nas vidas das outras pessoas. Por outro lado, para vocês gerarem riqueza e bem-estar, precisam gerar e transmitir o conhecimento. Agora, a partir deste momento, a USP é sua nova casa e vocês irão compartilhar conosco essa obrigação de ter ensino de qualidade que depende de todos quantos convivem nesta casa, bem como trabalhar para a geração e transmissão do conhecimento para a sociedade; só dessa forma poderemos atacar os inúmeros problemas que afligem a sociedade brasileira. A partir de agora, vocês são corresponsáveis nessa batalha que temos para melhorar a vida da sociedade brasileira”, concluiu o Diretor do IFSC/USP.

Na sequência desta cerimônia houve um momento cultural com as participações do Coral da USP de São Carlos e da Bateria do CAASO.

Clique no link para assistir ao vídeo da abertura da “XXVI Semana de Recepção aos Calouros do Campus USP de São Carlos”. https://www.youtube.com/watch?v=n0C2g0MOJOA (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também