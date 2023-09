USP São Carlos recebe Simpósio de Nanotecnologia aplicada à Medicina e ao Agronegócio

Crédito: Divulgação

O II Simpósio de Nanotecnologia aplicada à Medicina e ao Agronegócio (II SiNMA), que ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro de 2023, tem como objetivo estimular o intercâmbio de conhecimentos, fomentar a colaboração entre pesquisadores e profissionais, e promover a divulgação dos avanços e aplicações da nanotecnologia nos setores da medicina e do agronegócio.

Seguindo a proposta da primeira edição, o simpósio será gratuito e oferecerá a opção de participação presencial, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), e por meio da transmissão ao vivo no canal do evento no YouTube, sendo que esse formato permitirá a interação entre estudantes e pesquisadores de todo o país.

O II SiNMA, organizado pelo Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia (GNano) do IFSC/USP, contará com palestras de especialistas renomados de diversas universidades e profissionais atuantes na área. Além disso, haverá uma sessão de pôsteres para apresentação de trabalhos científicos, cuja submissão pode ser realizada até o dia 21 de setembro no site do evento. O simpósio visa fornecer informações e insights sobre as possibilidades da nanotecnologia no campo do agronegócio que incluem nanocarreadores para entrega eficiente de agroquímicos. Na área da medicina, serão abordadas perspectivas relacionadas ao diagnóstico precoce através de biossensores nanoestruturados e tratamento mais eficiente de doenças, abordando encapsulamento e entrega controlada de fármacos mediados por nanomateriais biocompatíveis.

Uma das principais contribuições do II SiNMA é a oportunidade de apresentar pesquisas realizadas nas universidades, o que pode atrair investimentos do setor industrial. Essa parceria é fundamental para impulsionar as pesquisas e colaborar com o avanço tecnológico do país.

Em síntese, o II SiNMA tem como propósito promover a disseminação do conhecimento na área da nanotecnologia aplicada à medicina e ao agronegócio. O simpósio busca incentivar a colaboração entre pesquisadores, estimular a implementação de soluções inovadoras e atrair investimentos para impulsionar as pesquisas e o avanço tecnológico no Brasil.

As inscrições para o evento estão abertas até o dia 3 de novembro e podem ser realizadas no site do evento: https://www.even3.com.br/ii-sinmausp/

