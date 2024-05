USP São Carlos realiza palestra sobre estratégias para ensino de matemática e de outras ciências

Seminário possibilitará ao público refletir sobre os desafios relacionados à inclusão escolar - Crédito: Freepik

Apresentar estratégias que podem ser utilizadas para o ensino de matemática na perspectiva da acessibilidade. Esse é o principal objetivo do Seminário Acessibilidade e Inclusão Educacional: (Re)pensar o ensino acessível, que acontecerá na próxima quarta-feira, 29, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a partir das 18h.

Gratuito, aberto a todas as pessoas interessadas e sem necessidade de inscrições prévias, o seminário possibilitará ao público refletir sobre os desafios relacionados à inclusão escolar, considerando-se a necessidade de promover atividades educacionais acessíveis para estudantes com transtornos específicos de aprendizagem, transtornos de neurodesenvolvimento ou deficiência.

Sob a coordenação da professora Renata Cristina Geromel Meneghetti, professora do ICMC, e da pós-doutoranda Priscila Regina Gonçalves de Melo Giamlourenço, as atividades começarão às 18h com a palestra Educação matemática em perspectiva inclusiva e bilíngue, na sala 4-005, no bloco 4 do ICMC. A atividade faz parte do ciclo de colóquios da Licenciatura em Matemática do Instituto.

Na sequência, às 19h, acontecerá uma mostra de trabalhos referentes a diversas atividades curriculares desenvolvidas em 2023 no contexto das disciplinas Estágio Supervisionado I e Ensino no contexto da Educação Especial e Inclusiva. A mostra será realizada no Hiperespaço Gilberto Francisco Loibel, no hall da Biblioteca Achille Bassi do ICMC.

Desenho Universal para a Aprendizagem

Durante a palestra, a pós doutoranda e a professora apresentarão o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Trata-se de um conjunto de princípios que se atrelam ao pressuposto da acessibilidade para todos, pela organização dos elementos do currículo a partir de estratégias educacionais que valorizam estudantes com diferentes perfis de aprendizagem.

“Durante a palestra, o público conhecerá formas de conciliar o DUA com metodologias ativas para o ensino de matemática, podendo também se estender ao ensino de outras ciências exatas”, explica Renata. Segundo a professora, o evento é fundamental para profissionais que atuam no contexto educacional, especialmente na interface com a educação especial.

