USP São Carlos realiza a 6ª Escola de Pesquisadores

Organizado pelo “Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos, realiza-se entre os dias 23 e 25 de maio a “6ª Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos”, um evento com inscrição gratuita e no formato virtual, destinado a um público-alvo constituído por alunos de Pós-Graduação e Pós-Docs., Técnicos de nível superior, Professores e pesquisadores.

Tal como nas edições anteriores, este evento tem o objetivo de desenvolver, aprimorar e consolidar as habilidades necessárias à vida científica de pesquisadores em pesquisa básica e aplicada, em temas ousados e de grande impacto, ensinando a trabalhar no estado-da-arte. O evento é formatado para contemplar todas as áreas do conhecimento, incluindo: Exatas/Engenharias, Biológicas/Biomédicas e Humanas/Sociais.

Espera-se que a realização da Escola de Pesquisadores contribua para que os participantes possam otimizar suas potencialidades em pesquisa, no tocante a:

1-Conhecer e atuar no estado-da-arte em suas linhas de pesquisa, com projetos ousados e que possam contribuir de maneira importante para o avanço da ciência e tecnologia;

2-Produção de artigos científicos internacionais de alto impacto, através de escrita apropriada e de alto impacto;

3-Metodologia da Pesquisa;

4-Conhecer e obter treinamento em revisão sistemática, bases de dados, e nas principais ferramentas de gerenciamento de referências e auxílio à escrita científica;

5-Conhecer o processo editorial, os aspectos atuais de boas práticas em pesquisa, e o papel das grandes editoras na dinâmica da pesquisa científica;

6-As formas mais indicadas para que as pesquisas cheguem à sociedade através de formas objetivas e compreensíveis;

Certamente que este evento contribuirá para a formação de pesquisadores de alto nível, treinados para reconhecer e atuar no estado-da-arte em suas áreas, e que possam gerar conhecimento e inovação relevantes para a sociedade, além de propagarem seus conhecimentos na formação de recursos humanos altamente capacitados e especializados.

Portal da Escrita Científica USP São Carlos

O “Portal da Escrita Científica USP São Carlos” é um espaço organizado pela comunidade do Campus da USP em São Carlos interessada em motivar, informar e aprimorar a investigação científica de alto nível em todas as áreas do conhecimento. A motivação principal foi reunir material e ferramentas compilados e produzidos em várias iniciativas de pesquisadores do Campus, que reconhecem a necessidade de aprimorar o processo de formação de pesquisadores no Brasil.

O Portal é um repositório de informações relacionadas à Projetos, Metodologia, Gestão, Escrita e Editoração de Artigos Científicos, e deve servir de guia a alunos e pesquisadores interessados em aperfeiçoar suas habilidades na área. Fornece também conexões a outras fontes de material para a escrita e tópicos relacionados.

Para obter mais informações sobre a “6ª Escola de Pesquisadores do Campus USP de São Carlos”, envie email para

escoladepesquisadores@sc.usp.br

Para fazer sua inscrição, clique AQUI.

https://doity.com.br/escoladepesquisadoresscusp#registration

Para conferir a programação do evento, clique AQUI.

https://escoladepesquisadores.sc.usp.br/6/programacao/

