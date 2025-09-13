(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Cidade

USP São Carlos reabre inscrições para curso online de probabilidade e estatística em ciência de dados

Formação alia teoria, prática e programação em Python; inscrições vão até 31 de outubro

13 Set 2025 - 10h05
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, reabriu as inscrições para o curso online Fundamentos de Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados. A formação, aberta a todos os públicos, será realizada entre 10 de novembro e 19 de dezembro de 2025, com 30 horas de atividades.

Coordenada pelo professor Francisco Rodrigues, a iniciativa oferece 290 vagas que serão preenchidas por ordem de pagamento da taxa de R$ 650. As inscrições devem ser feitas pelo Sistema Apolo da USP até 31 de outubro de 2025, e o pagamento pode ser efetuado neste link.

Além das vagas regulares, o curso disponibiliza 30 bolsas integrais, destinadas a candidatos de baixa renda. Para concorrer, é necessário enviar, até 30 de setembro, documentação comprobatória (carteira de trabalho, holerite, CadÚnico ou equivalentes) pelo Sistema Apolo. Candidatos com filhos podem anexar documentos adicionais que comprovem a situação.

Conteúdo e metodologia

Sem exigência de graduação prévia, a formação foi estruturada para ser acessível e prática, conectando conceitos matemáticos e estatísticos ao uso da linguagem de programação Python.

A trilha de conteúdos abrange temas como:

Probabilidade e Teorema de Bayes

Simulação de Monte Carlo

Regressão

Inferência Bayesiana

Teoria do Aprendizado Estatístico

As aulas serão oferecidas em videoaulas, exercícios práticos e encontros ao vivo via Google Meet. O certificado será concedido aos participantes que concluírem ao menos 75% da carga horária e das atividades.

Assessoria de imprensa

