USP São Carlos reabre inscrições para curso online de probabilidade e estatística voltado à ciência de dados

O curso é indicado para profissionais que atuam com análise de dados em diversas áreas e não exige graduação como pré-requisito - Crédito: Envato

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, reabriu as inscrições para a segunda edição do curso Fundamentos de Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados. Com carga horária de 30 horas, o curso é oferecido 100% em modalidade online, e o período de realização vai de 28 de julho a 5 de setembro.

Para se inscrever, basta acessar o Sistema Apolo da USP, até dia 18 de julho, acessando este link: https://icmc.usp.br/e/d95be. A iniciativa é coordenada pelo professor Francisco Rodrigues e oferece 200 vagas. Serão oferecidas 20 vagas com bolsas integrais, que não demandam pagamento. Esses bolsistas serão escolhidos segundo critérios de renda, tendo prioridade os pais que recebem auxílios do governo, como o Bolsa Família.

O curso combina ensino teórico e prático, com foco central na área de programação de computadores, oferecendo treinamento em conceitos fundamentais da probabilidade e estatística. Serão abordados diversos problemas computacionais ao longo das aulas e, ao final, os alunos poderão desenvolver projetos aplicando os conceitos aprendidos com a linguagem Python. A metodologia conta com videoaulas, atividades práticas e encontros ao vivo.

Entre os temas selecionados para compor a trilha de conteúdos estão: probabilidades, teorema de Bayes, modelos discretos, simulação de Monte Carlo, estimação pontual, teste de hipóteses, modelos de regressão, inferência Bayesiana, teoria do aprendizado estatístico, entre outros. Para obter o certificado, é necessário cumprir pelo menos 75% da carga horária e das atividades propostas.

O curso é aberto ao público em geral, não é necessário ter graduação, e é especialmente indicado para profissionais que atuam com análise de dados nas mais diversas áreas, como engenharia, biologia, ciências sociais, entre outras.

