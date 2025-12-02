USP São Carlos promove IV WMECAI nesta sexta-feira

Campus da USP - Crédito: Divulgação ICMC .

A Universidade de São Paulo (USP), por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), promove nesta sexta-feira, 5 de dezembro, o IV Workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (WMECAI). Aberto a todas as pessoas interessadas, o evento marca não apenas mais uma edição do encontro, mas também a celebração dos 10 anos do Programa de Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI).

A programação reúne especialistas, pesquisadores, profissionais do mercado e ex-alunos para discutir como técnicas matemáticas, estatísticas e computacionais têm sido aplicadas na solução de problemas reais da indústria e de diferentes setores.

Entre os destaques do dia estão:

Palestra com o professor Antônio José da Silva Neto, do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro;

Palestra com Carlos Ferrari, ex-aluno da 1ª turma do MECAI e atualmente Head of Rates Brazil no Citigroup;

Mesa-redonda com ex-alunos do programa, que compartilharão experiências e trajetórias profissionais.

Como nas edições anteriores, o Workshop também contará com a apresentação de diversos trabalhos desenvolvidos por alunos e pesquisadores, evidenciando o impacto das metodologias do MECAI em desafios reais da indústria.

O encontro acontecerá das 8h30 às 17h, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, localizado no bloco 6 do ICMC, na USP São Carlos. Para quem não puder participar presencialmente, haverá transmissão ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube.

A programação completa pode ser acessada em: https://cemeai.icmc.usp.br/WMECAI.

