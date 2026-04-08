USP São Carlos promove exibições do filme "Counted Out" para alunos da rede estadual

Crédito: divulgação

O Instituto de Estudos Avançados da USP em São Carlos (IEA-USP Polo São Carlos) e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP) irão financiar duas exibições do filme intitulado “Counted Out”, sobre a relevância da matemática na educação.

As exibições representam uma ação de extensão educacional/social do "Grupo de Estudos de Ações Sociais - USP Campus São Carlos" (GEAS-USP SC), vinculado ao IEA-USP Polo São Carlos.

Participarão em cada exibição do filme quatro escolas estaduais de São Carlos (17 alunos e um professor por escola). A Prefeitura do Campus USP São Carlos (PUSP SC) autorizou a utilização de dois ônibus da USP para o transporte de alunos e professores para as duas exibições do filme.

Os alunos de cada escola deverão ser selecionados por sorteio (Ensino Fundamental - 8o ano e Ensino Médio 1o, 2o e 3 anos), sendo que cada estabelecimento de ensino deverá indicar um(a) professor(a) de matemática para acompanhar os jovens estudantes.

Após a exibição da película haverá um debate sobre o filme, envolvendo estudantes e professores das escolas e do campus USP de São Carlos.

“Counted Out” – O filme

No século XXI, impulsionado pela tecnologia, dados e algoritmos, a matemática determina quem tem o poder de moldar o nosso mundo.

O filme “Counted Out” investiga as maiores crises do nosso tempo através de uma lente inesperada: a MATEMÁTICA. Na nossa atual economia da informação, a matemática está em todo lado. As pessoas com quem nos relacionamos, as notícias que vemos, a influência dos nossos votos, os candidatos que ganham eleições, a educação a que temos acesso, os empregos que conseguimos — tudo isso é sustentado por uma camada invisível de matemática que poucos de nós compreende, ou sequer nota. Mas, quer saibamos disso ou não, a nossa alfabetização numérica — a nossa capacidade de falar a linguagem da matemática — é um determinante crucial do poder social e económico. Através de um mosaico de histórias pessoais, entrevistas com especialistas e cenas de transformação pela matemática em ação, o filme “Counted Out” mostra o que está em risco se mantivermos o status quo.

O filme é dedicado a Bob Moses (falecido em 2021), líder dos direitos educacionais que viu o acesso à matemática como a questão dos direitos civis de nosso tempo.

Moses conquistou 16 prêmios, sendo que seu primeiro prêmio foi em 1982 - Bolsa MacArthur – ainda concedido anualmente pela Fundação MacArthur a cidadãos norte-americanos de qualquer idade e atuantes em qualquer área, que "demonstram mérito excepcional e promessa para trabalho criativo contínuo e aprimorado". O programa foi iniciado em 1981 e de acordo com a fundação, a bolsa não é uma recompensa por realizações passadas, mas um investimento na originalidade e no potencial de uma pessoa.

Dois dos filmes anteriores da diretora e produtora Vicki Abeles são histórias enraizadas na educação, e o “Counted Out” começou da mesma forma. Ela começou com uma curiosidade sobre como a matemática é ensinada em sala de aula — por que tantos alunos a temem e por que a proficiência em matemática nos Estados Unidos está tão atrás de outros países, mesmo em uma época em que a matemática é fundamental para nossa sociedade tecnológica.

Conforme a produção foi avançando na película, ela aprendeu que um filme sobre a maneira como a matemática é ensinada — e como a aprendemos — acaba sendo um filme sobre muito mais do que salas de aula. Trata-se de quem é incentivado e apoiado na jornada para a alfabetização matemática e quem abandona o processo de aprendizagem da matemática. Trata-se de por que alguns de nós aprendemos cedo a nos distanciar das áreas da matemática, fechando inadvertidamente portas para centenas de carreiras empolgantes em ciência, engenharia, tecnologia, medicina e mídia.

Trata-se de como a matemática forma a estrutura que sustenta nossas instituições. Trata-se do papel crucial da matemática em (literalmente) sustentar nossa infraestrutura e cidades, e de seu impacto em nosso processo eleitoral, ecossistema de notícias, sites de namoro, feeds de mídias sociais, mercado imobiliário e prisões. Em última análise, é um filme que levanta uma questão fundamental para a democracia: se não conseguimos entender um sistema que nos governa, quanto poder realmente temos?

Quem é Vicki Abeles

A Diretora e Produtora Vicki Abeles (Diretora e Produtora) é cineasta, advogada e agente de mudança, tendo dirigido os premiados documentários "Race to Nowhere" e "Beyond Measure", alcançando milhões de espectadores ao focar no impacto social. É autora do livro "Beyond Measure", best-seller do New York Times. Outros trabalhos no cinema incluem a produção associada do filme "Miss Representation" (2011), um dos favoritos do Festival de Sundance, e de "Plastic Man: The Artful Life of Jerry Ross Barrish" (2014).

Continuando a unir comunidades em torno do poder das histórias, o trabalho de Vicki como Produtora de Impacto para as organizações “Chasing Childhood” e “High School 9-1-1”, além da produção do evento nacional transmitido ao vivo "State of the Kids: Uniting for Youth Mental Health", construiu alianças em todo o mundo para capacitar crianças e jovens a prosperarem.

Datas, locais e horário das exibições:

10 de abril – 09h00 - Anfiteatro. Jorge Caron (EESC-USP).

12 de junho – 09h00 - Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (ICMC-USP).

Mais informações em - https://countedoutfilm.com/

(Rui Sintra - Jornalista)



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