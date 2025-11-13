(16) 99963-6036
Cidade

USP São Carlos promove evento gratuito sobre LLMs e agentes de inteligência artificial nos dias 15 e 16

13 Nov 2025 - 07h38Por Jessica Carvalho R
icmc - icmc -

A USP São Carlos realiza, nesta sexta (15) e sábado (16), a Escola de Primavera de LLMs, evento gratuito que reunirá pesquisadores e profissionais do mercado para discutir avanços em modelos de linguagem de larga escala (LLMs) e agentes de inteligência artificial. A atividade acontece no ICMC, com inscrições gratuitas e transmissão ao vivo pelo YouTube.

O encontro é promovido pelos grupos de extensão DATA e Rede de Avanço em Inteligência Artificial (RAIA) e contará com palestras, minicursos e momentos de networking. As atividades presenciais serão realizadas no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC.

As inscrições seguem abertas até 14 de novembro, por meio do formulário disponibilizado pela organização.

Conteúdo de alto nível

Segundo o coordenador do DATA, o estudante José Matheu Alves da Silva, o objetivo é oferecer ao público conteúdos teóricos e práticos apresentados por profissionais que atuam diretamente com LLMs em empresas e universidades. “A proposta é auxiliar o público a compreender os fundamentos e aplicações dessas ferramentas, que têm impulsionado o avanço da inteligência artificial”, explica.

Programação

15 de novembro – Especialização de LLMs

Abertura: Matheus Jorge (Tractian) — Estratégias de adaptação de LLMs.

Minicurso: Prof. Renato Moraes Silva (ICMC) — Introdução ao paradigma RAG (Retrieval-Augmented Generation), com demonstrações práticas.

16 de novembro – Agentes de IA

Palestra: Daniel Wolbert (iFood) — AILO, agente inteligente usado na plataforma para pedidos de restaurantes.

Minicurso: Prof. Moacir Antonelli Ponti (ICMC/Mercado Livre) — Construção de agentes e sistemas multiagentes com LLMs utilizando LangGraph.

O evento integra o programa KHIPUx, ligado ao Latin American Meeting in Artificial Intelligence (Khipu), e conta com apoio da FIPAI, além de patrocínio do iFood e da Tractian.

