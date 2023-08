USP São Carlos promove evento gratuito para quem tem de 9 a 99 anos

Público conhecerá interessantes objetos que vão ajudar a entender as decisões tomadas durante um passeio por um labirinto - Crédito: Ana Luisa Carreira de Santiago

Crianças, jovens, adultos e idosos poderão descobrir o universo divertido da matemática a partir de sábado, 19, às 10h, no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, em São Carlos. É quando começam as atividades gratuitas mensais do projeto Matemática na Medida Certa, coordenado pelo professor Ali Tahzibi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

O objetivo da iniciativa, que não demanda inscrições prévias, é apresentar ao público exemplos concretos de problemas e soluções matemáticas, que estão presentes no nosso cotidiano, mas nem sempre conseguimos enxergar. Na estreia do projeto, dia 19, os participantes serão convidados a passear por um labirinto. Como em todo passeio, vão precisar decidir qual caminho seguir, e serão convidados a contar as possíveis opções para chegar ao destino, lidando com os imprevistos sempre presentes em uma jornada.

Com o projeto, a ideia é desconstruir algumas visões equivocadas da área por meio de jogos e desafios divertidos, que serão conduzidos pelo professor Ali e por bolsistas do projeto. “A Matemática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento e na resolução de problemas práticos do cotidiano. No entanto, muitas pessoas, incluindo estudantes do ensino médio e profissionais de outras áreas, ainda a veem como uma disciplina difícil”, explica o professor.

No dia 19, por exemplo, dois bolsistas vão apoiar as atividades no CDCC: Julia Jaccoud, conhecida nas redes como “A Matemaníaca”; e José Andres Guzman Moran. Os dois são mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC e vão compartilhar conhecimentos e curiosidades com o público, ficando à disposição para esclarecer dúvidas. É uma oportunidade ímpar para compreender esse campo da ciência com mais afeto.

