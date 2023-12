USP São Carlos presente em um dos maiores congressos de odontologia do mundo

Crédito: Divulgação

A USP de São Carlos, através do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) estará presente entre os dias 24 e 27 de janeiro de 2024 na 41ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), um dos maiores congressos de odontologia do mundo, promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) e que ocorrerá no “Expo Center Norte”, em São Paulo.

Caberá ao pesquisador Vitor Hugo Panhoca, representar o IFSC/USP nesse evento através da apresentação intitulada “Aplicação de laser na dor orofacial e disfunção temporomandibular: Laserterapia aplicado em Dor orofacial - DOF / Laserterapia aplicado em Disfunção Temporomandibular - DTM e Laserterapia e terapias combinadas aplicadas em DOF e DTM”. Essa apresentação acontecerá no dia 26 de janeiro, entre as 12h e às 13h30.

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) promove o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP) há 66 anos. Pioneiro e revolucionário, o evento teve sua primeira edição em 1957, marcando o início de uma grande história e tradição na Odontologia.

Desde 2002, o evento é realizado anualmente, trazendo à comunidade odontológica as inovações do mercado e aperfeiçoamento profissional de forma criativa, produtiva e inovadora.

