USP São Carlos oferece vaga de treinamento técnico com bolsa Fapesp

Iniciativa visa desenvolver metodologias inovadoras para investigar fenômenos associados à criminalidade e à persistência do sentimento de insegurança na população

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo uma oportunidade para desenvolvedores web que desejam atuar no projeto Criminalidade, Insegurança e Legitimidade: uma abordagem transdisciplinar. Quem for selecionado receberá uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) de treinamento técnico nível quatro (TT-IV), no valor de R$ 3.570,80 mensais para desenvolver o portal de dados do projeto, em uma jornada de 40 horas semanais.

A iniciativa é coordenada pelo professor Luís Gustavo Nonato, do ICMC, e tem como objetivo desenvolver metodologias analíticas inovadoras para investigar fenômenos complexos associados à criminalidade e à persistência do sentimento de insegurança na população. Outra importante meta do projeto temático, que faz parte do Programa eScience e Data Science da Fapesp, é formar e capacitar recursos humanos para empregar técnicas das áreas de ciência de dados e inteligência artificial no campo das ciências humanas e sociais, trazendo novas perspectivas de abordagem para profissionais e pesquisadores.

“Buscamos um colaborador altamente motivado, com capacidade de trabalho colaborativo e com conhecimentos em programação Python, desenvolvimento de backend de API REST, banco de dados (SQL e NoSQL) e experiência em ambiente Linux”, explica Nonato. A oportunidade é destinada a profissionais graduados, especialistas em tecnologia da informação, com dois anos de experiência após a graduação ou com título de mestrado na área, sem vínculo empregatício.

Para se candidatar à bolsa, os candidatos e candidatas devem enviar um e-mail para o coordenador do projeto (gnonato@icmc.usp.br) e anexar um arquivo em PDF com o currículo, até dia 31 de junho. Mais detalhes sobre o projeto estão disponíveis neste link: https://icmc.usp.br/e/831ee.

