USP São Carlos oferece vaga de estágio na área de administração

Estão abertas as inscrições para uma vaga de estágio no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para se candidatar, é preciso estar matriculado nos cursos de Administração de Empresas ou Administração Pública, já ter completado o 3º semestre e possuir conhecimentos em informática e língua inglesa.

As inscrições estão abertas até dia 14 de julho e devem ser realizadas exclusivamente por meio deste link: https://vagas.icmc.usp.br. Os selecionados receberão uma bolsa no valor de R$ 1,2 mil para uma jornada de 30 horas semanais e vão atuar no Serviço de Apoio Acadêmico do ICMC. O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo será composto por duas etapas: análise de histórico escolar por meio da avaliação do rendimento acadêmico (eliminatória) e entrevista para avaliação da trajetória profissional do candidato (classificatória). Para obter mais informações sobre cada etapa, faça o download do edital disponível neste link: https://icmc.usp.br/e/cf9df.

