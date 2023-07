USP São Carlos oferece treinamento técnico em ciência da computação

SIGA O SCA NO

No ICMC, em São Carlos, bolsista dará apoio ao projeto "Experiência arquigrafia 4.0"

Uma vaga de treinamento técnico nível quatro (TT-4) com bolsa da Fapesp está disponível pelo Projeto Temático “Experiência arquigrafia 4.0”, desenvolvido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). As inscrições vão até sexta-feira, 14.

O bolsista vai atuar no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, onde está a equipe de desenvolvimento do projeto sob orientação da professora Kalinka Branco.

Entre os requisitos da vaga estão: graduação concluída; mínimo de dois anos de experiência em pesquisa ou experiência profissional após a graduação, ou título de mestre, ambos em área relacionada ao plano de atividades proposto; disponibilidade para se dedicar por até 40 horas semanais durante 24 meses; domínio de linguagens de programação utilizadas no desenvolvimento de back-end, de frameworks e bibliotecas, como ReactJS e VueJS; e conhecimento de tecnologias e ferramentas de back-end, como Node.js, Express.js, Mongo DB.

Interessados devem enviar e-mail com manifestação de interesse (no corpo da mensagem) e currículo Lattes (anexo em PDF) para artur.rozestraten@usp.br com cópia para kalinka@icmc.usp.br. Mais informações sobre a vaga em: www.fapesp.br/oportunidades/6182/.

O bolsista selecionado de TT-4 receberá Bolsa Fapesp para treinamento técnico no valor de R$ 3.810,40, por dois anos com dedicação de 40 horas semanais às atividades de apoio ao projeto de pesquisa. Aceita-se um período de dedicação semanal em home office.

Mais informações sobre as bolsas de Treinamento Técnico da Fapesp: www.fapesp.br/bolsas/tt. Outras vagas de bolsas, em diversas áreas do conhecimento, estão no site Fapesp-Oportunidades, em www.fapesp.br/oportunidades.

