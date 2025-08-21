USP São Carlos oferece treinamento gratuito para Olimpíada de Matemática

O treinamento é inédito e foi pensado para contemplar todos os níveis de conhecimento dos conteúdos do ensino médio - Crédito: Envato

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, abriu inscrições para um treinamento gratuito voltado a alunos do ensino médio que desejam se preparar para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Os encontros presenciais começam no dia 13 de setembro e serão realizados sempre aos sábados, das 8h às 11h.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro, sem necessidade de processo seletivo, por meio do formulário disponível no link: icmc.usp.br/e/e8437.

Aulas e conteúdo

O curso terá nove encontros, com encerramento previsto para 29 de novembro. Durante esse período, os participantes poderão aprimorar o raciocínio lógico, desenvolver estratégias de resolução de problemas e aprofundar os conhecimentos em tópicos recorrentes nos testes da OBMEP.

A iniciativa integra um projeto de extensão coordenado pelos professores Willian Hans Goes Corrêa, Gabriel Cueva Candido Soares de Araújo e Pedro Tavares Paes Lopes, todos do ICMC. As aulas serão ministradas por nove alunos de graduação, que atuarão como monitores.

Segundo o monitor Filipe Hissashi, estudante de Bacharelado em Matemática no ICMC, o treinamento pode oferecer uma vantagem competitiva aos participantes. “Os estudantes já vão saber o que esperar da prova, evitando o choque inicial diante do nível de dificuldade”, explica. Ele ressalta que a proposta é criar um espaço inclusivo de aprendizado: “Quem sabe menos terá acesso a novos conteúdos, enquanto quem já tem mais proficiência poderá se aprofundar em exercícios com apoio especializado, algo que muitas vezes não está disponível nas escolas de educação básica”.

Certificação

Para participar, basta levar papel e lápis. Aqueles que comparecerem a pelo menos seis encontros e realizarem os simulados propostos receberão certificado de participação.

