USP São Carlos oferece curso online gratuito de programação para garotas

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para uma iniciativa totalmente online e gratuita da USP que ensina programação: o curso Meninas Programadoras. Voltado para quem já concluiu ou está cursando o ensino médio e se identifica com o gênero feminino ou não-binário, o curso acontece aos sábados, das 14 às 17 horas, começando em 24 de junho e terminando em 22 de julho. As aulas são complementadas, a cada semana, por uma lista de exercícios de programação, que são resolvidos pelas alunas com apoio online da equipe de apoio do curso.

As inscrições estão abertas até 10 de junho e, para participar, basta ter um computador com acesso à internet. Para acessar o link de inscrição e obter mais informações sobre o curso, entre no site https://meninasprogramadoras.icmc.usp.br.

Na hora de se inscrever no Sistema Apolo da USP, é muito importante preencher o e-mail corretamente, pois é pelo contato cadastrado que as inscritas receberão informações sobre como enviar a documentação para concluir a inscrição, sobre o resultado da seleção e como acompanhar as aulas. O curso acontece por meio do Google Classroom e do Google Meet e emprega plataformas específicas de programação.

Todas que participarem de, pelo menos, 75% das atividades propostas receberão um certificado de conclusão da USP. A iniciativa, que já está na 19a turma, é oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e se destina, prioritariamente, para alunas do ensino médio.

INICIATIVA DE SUCESSO

Em sua 20ª turma, o curso Meninas Programadoras: Introdução à Programação para alunas do Ensino Médio ou Concluintes foi criado pela professora Maria da Graça Campos Pimentel, que ministra as aulas e oferece suporte às participantes, juntamente com uma equipe de bolsistas, tutores e tutoras voluntárias, por meio de plantões de dúvidas. Segundo a professora, mais de 600 alunas do Brasil e do exterior já concluíram o curso.

Uma dela é a Hana Sousa que começará a estudar no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, em setembro. Ela participou da terceira turma do curso, no final de 2021, quando estava concluindo o ensino médio: “Depois do curso, eu passei um ano aplicando para universidades nos Estados Unidos, até que o resultado saiu em dezembro do ano passado”.

Hanna revela que sempre foi muito estudiosa e que, durante o ensino médio, passou muito tempo envolvida com a área de química, que é sua matéria preferida, mas também se interessava por tecnologia. “Daí, participei do curso meninas programadoras e gostei bastante de aprender um pouco mais sobre programação. Tanto que cogito fazer Ciências da Computação e Química quando for para os Estados Unidos, em vez de Engenharia Química, que era o plano inicial”, conta. No tempo livre que lhe resta até começar a estudar no MIT em setembro, Hanna está aproveitando para cursar o segundo módulo do curso Meninas Programadoras e, assim, prosseguir com os aprendizados na área de tecnologia.

A história de Hanna não é uma exceção. Os relatos de quem faz o curso comprovam o quanto a iniciativa tem contribuído para que as participantes consigam lançar um novo olhar para as ciências exatas e se sintam empoderadas a seguir carreiras em uma área que, para muitas delas, antes parecia estar de portas fechadas.

Leia Também