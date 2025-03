USP São Carlos oferece aulas gratuitas de programação para estudantes do ensino médio

Imagem ilustrativa - Crédito: Wocintechchat em Unsplash

A partir do dia 19 de março, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, oferecerá aulas gratuitas de programação competitiva voltadas para estudantes do ensino médio e demais interessados. Com um conteúdo que vai desde os conceitos básicos até tópicos avançados, a iniciativa é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender a programar, desenvolver o raciocínio lógico e se preparar para competições como a Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e a Maratona de Programação, organizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Promovidas pelo Grupo de Estudos para Maratona de Programação (GEMA), as aulas acontecerão semanalmente, às quartas-feiras, das 14h20 às 16 horas, e também aos sábados, das 9h30 às 12 horas, no bloco 5 do ICMC. O mesmo conteúdo será abordado nos dois dias, permitindo que os participantes escolham o horário que melhor se adapta à sua rotina. Não é necessário ter conhecimento prévio em programação — basta ter interesse e vontade de aprender. Para participar, basta preencher este formulário online: https://forms.gle/xxe5pNeiS5FFJRtPA.

As atividades vão até setembro, e os participantes terão a chance de desenvolver habilidades como resolução de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe — competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho. Segundo Pietra Gullo, estudante de Ciências de Computação e uma das coordenadoras do GEMA, o contato constante com problemas desafiadores aprimora a capacidade de pensar de forma estruturada, modelar soluções e encontrar abordagens eficientes para resolver questões complexas. “O trabalho em trios, nas maratonas, ensina a importância da comunicação clara, da colaboração e da divisão estratégica de tarefas, essenciais tanto no ambiente acadêmico quanto no profissional”, aponta.

Durante as aulas, os estudantes também têm a oportunidade de desenvolver habilidades como resiliência, resolução de problemas e trabalho em equipe. “Nossa ideia é cobrir desde o básico dos assuntos de programação competitiva, abordando inicialmente as linguagens de programação. Assim, os participantes aprendem a lidar com erros, a refatorar soluções rapidamente e a manter a calma sob pressão, o que se reflete diretamente na capacidade de enfrentar desafios reais”, finaliza Pietra.

Sob a supervisão do professor João do Espírito Santo Batista Neto, do ICMC, o GEMA oferece um ambiente acolhedor e colaborativo, ideal para quem quer explorar o universo da tecnologia de forma prática e divertida. Além de ensinar linguagens como C++ e técnicas de programação, o grupo trabalha com estruturas de dados, grafos e outros temas essenciais para quem deseja se destacar em competições ou até mesmo seguir carreira na área de computação.

