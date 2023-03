USP São Carlos marca o “Dia Internacional da Mulher” com uma “roda de conversa”

Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), em parceria com o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (Cepof), realizam nesta quarta-feira, 8, a partir das 15h, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas” e com transmissão ao vivo pelo Canal Youtube do Instituto, o evento “Missão… Mulher”, uma roda de conversa que assinala o “Dia Internacional da Mulher”.

Seis mulheres com diversas profissões e pertencentes a gerações diferentes irão dialogar entre si sobre o que é ser Mulher, suas dificuldades e aspirações no seio profissional, familiar e social, tendo como pano de fundo a preservação da saúde;

Em um cenário que simulará uma grande sala de convívio e que estimula, por isso, uma conversa amena longe de palestras, simpósios ou apresentações formais para públicos específicos, este evento irá contar com as seguintes convidadas:

*Profª Drª Sabrina Peviani (Fisioterapeuta) – De forma remota, por se encontrar na cidade de Cacoal – Rondônia -, ela irá falar sobre a saúde da mulher, principais fatores de risco, tratamentos e prevenção;

*Drª Fernanda Mansano Carbinatto (Farmacêutica) – Abordará os riscos das mulheres contraírem varizes, e ainda o perigo de se desenvolverem úlceras venosas por determinados fatores;

*Drª Natália Inada (Pesquisadora) – Falará sobre os riscos do HPV e do câncer de colo do útero;

*Drª Eliana Duchêne (Advogada) – Abordará aspectos relacionados com o Direito da Família, que atingem diretamente as mulheres: divórcio, a guarda dos filhos e o direito à habitação, estão entre os assuntos;

*Profª Yvonne Primerano Mascarenhas (Cientista) – Relatará como era difícil a ascensão das mulheres no mundo académico e social, motivo pelo qual atualmente, e entre as suas inúmeras atividades, se dedica a motivar as meninas e meninos a ingressarem na universidade;

*Barbara Kolstock Monteiro (Psicóloga) – Irá falar sobre as causas dos problemas relatados pelas restantes convidadas, propondo soluções de acompanhamento psicológico que amenizem ou neutralizem os efeitos nefastos.

Para assistir a transmissão ao vivo pelo Canal Youtube do IFSC/USP, acesse https://www.youtube.com/watch?v=AbIERaVlGxM

Esta roda de conversa será moderada por Antonio Eduardo de Aquino Junior (pesquisador do CEPOF) e por Rui Sintra (jornalista e assessor de comunicação do IFSC/USP).

