USP São Carlos lança pós-graduação gratuita de mestrado ou doutorado em matemática

Programa é um dos mais tradicionais do Brasil e também um dos que mais formam mestres, mestras, doutores e doutoras no país - Crédito: Divulgação

Inscrições em um dos mais tradicionais programas do Brasil estão abertas até 26 de maio

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos de ingresso no mestrado e no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática da USP, em São Carlos. Oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas de Computação (ICMC), o Programa é um dos mais tradicionais do Brasil e também um dos que mais formam mestres, mestras, doutores e doutoras no país.

São disponibilizadas 20 vagas para mestrado e 20 para doutorado, e as inscrições podem ser realizadas até dia 26 de maio acessando o site do Programa: https://www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso (clique em “alunos regulares”). No site, é possível acessar os editais dos dois processos seletivos, em que estão detalhados todos os documentos necessários para realizar a inscrição no sistema online, bem como os critérios de avaliação e demais informações.

EXCELÊNCIA E TRADIÇÃO

A excelência do programa foi reconhecida como de nível internacional nas últimas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que lhe atribuiu nota 7, o conceito máximo.

Criado em 1970, o Programa tem como objetivo preparar seus estudantes para as carreiras acadêmicas. A finalidade do curso de mestrado é dar às alunas e alunos condições de desempenhar, com proficiência, funções docentes de graduação, bem como iniciá-los profissionalmente na pesquisa. No curso de doutorado, a finalidade é proporcionar formação científica ampla e aprofundada, desenvolvendo capacidade de pesquisa científica em matemática.

As egressas e egressos do Programa ocupam posições de destaque em universidades e centros de pesquisa nacionais. Esse impacto pode ser regionalmente identificado, já que muitos se tornaram docentes em universidades conceituadas do Brasil e criaram novos núcleos de pesquisa e programas de pós-graduação, o que gera relevante contribuição para a expansão do ensino e da ciência.

