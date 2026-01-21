(16) 99963-6036
USP São Carlos lança curso de Inteligência Artificial aplicada à área da saúde

21 Jan 2026 - 05h01Por Jessica Carvalho R
A inteligência artificial (IA) tem transformado rapidamente a sociedade e vem ganhando espaço também na área da saúde, ao impactar desde a realização de diagnósticos até o planejamento de tratamentos e a gestão de serviços. Atento a esse cenário, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está lançando o curso “Inteligência Artificial Aplicada na Área da Saúde”, voltado à capacitação de profissionais do setor.

Com carga horária total de 30 horas, o curso de atualização é direcionado a médicos, nutricionistas, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros profissionais da saúde que desejam compreender e aplicar ferramentas de IA em seu cotidiano de trabalho. Estudantes de pós-graduação formados nessas áreas também podem participar.

O investimento total é de R$ 1,5 mil, sendo R$ 300 referentes à matrícula, que deve ser paga exclusivamente via Pix. O valor restante do curso, R$ 1,2 mil, pode ser quitado via Pix ou boleto bancário, com possibilidade de parcelamento em até duas vezes. Há ainda a opção de solicitar isenção de 50% da taxa de inscrição, destinada a candidatos com vínculo comprovado com o ensino superior (graduação ou pós-graduação) que estejam desempregados ou tenham renda mensal inferior a dois salários mínimos.

As inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 22 de fevereiro, por meio de formulário online. Idealizado pela professora Roseli Romero, o curso contará com aulas presenciais aos sábados, das 9h às 13h, no período de 7 de março a 11 de abril, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no ICMC.

Segundo a professora Roseli, não é necessário ter conhecimento avançado em computação para acompanhar as aulas. “Muitas informações relacionadas à computação e à programação já chegam prontas para nós; o que o aluno precisa aprender hoje é como usar essas ferramentas e em quais contextos aplicá-las”, explica.

Outro diferencial destacado é o contato direto com docentes especializados. “As aulas são ministradas por professores renomados que desenvolvem pesquisas na área. Além disso, haverá a presença de tutores para auxiliar os participantes nos exercícios práticos”, acrescenta a docente.

Devido às atividades práticas, a organização recomenda que os participantes levem notebook próprio, além de possuírem acesso a uma conta de e-mail Google.

Conteúdo programático

O curso é dividido em seis módulos, que abordam diferentes aplicações da IA na saúde:

  • Introdução à análise de dados na área da saúde, com conceitos e técnicas de aprendizado de máquina;

  • Aplicações clínicas de IA em imagens médicas, incluindo diagnóstico auxiliado por computador;

  • Formas alternativas de representação de dados para modelagem preditiva e análise exploratória;

  • Processamento de imagens médicas com IA, com foco em restauração de ruídos e geração de imagens;

  • Desenvolvimento de calculadora de risco de câncer por IA para rastreamento do câncer hereditário;

  • IA aplicada à gestão da saúde, com uso de dados multifontes e apoio à tomada de decisão.

Mais informações e o formulário de inscrição estão disponíveis em: https://bit.ly/4qUwnA4.

