USP São Carlos lança 1ª Olimpíada Brasileira de Estatística; inscrições vão até 7 de setembro

Escolas de ensino médio e técnico de todo o Brasil já podem inscrever gratuitamente seus estudantes para participar da 1ª Olimpíada Brasileira de Estatística (OBE), iniciativa inédita nas Américas e idealizada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Um movimento para além da competição

Mais do que uma disputa entre alunos, a OBE tem como objetivo transformar a forma como os jovens se relacionam com os dados. “Nosso propósito vai além das provas: queremos formar cidadãos capazes de interpretar criticamente a realidade por meio dos números”, destacam os organizadores.

A proposta é apresentar a estatística como ferramenta de compreensão e transformação do mundo, capaz de auxiliar na análise de problemas locais e globais.

Como será a competição

A primeira fase acontece entre os dias 14 e 20 de setembro, na própria escola do estudante. A prova terá dez questões de múltipla escolha e duas dissertativas, abordando conteúdos de probabilidade, interpretação e visualização de dados. A aplicação será organizada pela própria instituição, que também fará a correção com o gabarito fornecido pela OBE.

A segunda fase, em data a ser definida, será em grupo, com até cinco participantes. Os estudantes terão o desafio de desenvolver uma análise de dados reais em formato investigativo. Haverá premiação para o melhor estudante de escola pública, o melhor desempenho geral e a melhor participante do gênero feminino.

As inscrições podem ser feitas até 7 de setembro pelo formulário disponível em: https://icmc.usp.br/e/b4d47.

Preparação com as escolas

Antes do lançamento oficial, a equipe da OBE já vinha atuando em escolas públicas de São Carlos. Durante dois meses, cinco alunos do curso de Estatística e Ciência de Dados do ICMC ministraram oficinas introdutórias em três instituições: José Juliano Netto, Conde do Pinhal e Jesuíno de Arruda.

As atividades apresentaram noções básicas como leitura de gráficos, análise de tabelas e interpretação crítica de informações, ao mesmo tempo em que serviram de preparação para os universitários. “Essa troca direta ajudou a entender as principais dúvidas dos alunos e a construir uma olimpíada mais próxima da realidade deles”, explica o estudante Caio Ferreira Mattos, integrante do projeto.

Estrutura e organização

Inspirados na experiência prática, os estudantes universitários que idealizaram a OBE se organizaram em diferentes setores para garantir eficiência: pedagógico, marketing, recursos humanos e relações institucionais. A coordenação geral é da professora Daiane de Souza Santos, que reforça o caráter inclusivo e inovador da iniciativa:“A OBE foi criada para mostrar que a estatística não é algo distante ou complicado. Queremos que os estudantes percebam como os dados fazem parte do nosso cotidiano e aprendam a interpretá-los de forma crítica”.

Serviço

Evento: 1ª Olimpíada Brasileira de Estatística (OBE)

Quem pode participar: estudantes de ensino médio e técnico de todo o Brasil

Inscrições: até 7 de setembro, gratuitamente, em https://icmc.usp.br/e/b4d47

Primeira fase: 14 a 20 de setembro, nas escolas participantes



