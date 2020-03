USP São Carlos fornecerá marmitas para universitários

Crédito: Divulgação

A USP São Carlos informou ao São Carlos Agora que será alterado o funcionamento dos restaurantes universitários, como forma de atender as recomendações do governo do Estado e evitar a propagação do Covid-19 (coronavírus).

A partir desta quarta-feira, 18, a universidade deixou de fornecer refeições dentro do restaurante. Serão fornecidas marmitas para todos os alunos retirarem e fazerem sua refeição em casa.

A partir desta quinta-feira, 19, o restaurante da Área 2 permanecerá fechado, bem como será suspenso o envio de marmitas ao CRHEA, ambos por período indeterminado.

A partir de segunda-feira, 23, serão oferecidas marmitas no almoço e no jantar somente para alunos que possuam bolsa alimentação. Esse levantamento está sendo feito pelo Serviço Social.

