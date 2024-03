USP São Carlos está com licitação aberta para restaurante do Campus

A Prefeitura do Campus USP de São Carlos (PUSP-SC) está promovendo a realização de uma licitação, na modalidade “Concorrência”, para a contratação de empresa para a concessão de uso de espaço na Área 1 do Campus de São Carlos destinada à exploração de serviços de restaurante, de acordo com os requisitos especificados no Edital e nos anexos desta licitação.

O Campus possui uma comunidade estimada em 11.500 pessoas, e esta pode ser uma excelente oportunidade de negócio para as empresas do ramo.

A sessão pública da Concorrência nº 11/2023 será realizada em 22/03/2024, às 9 horas, e as demais informações podem ser acessadas na página de licitações da PUSP-SC, em https://www.puspsc.usp.br/editais-e-licitacoes

Saiba mais pelo telefone (16) 3373-8024