USP São Carlos e Secretaria de Educação de São Carlos juntas em projeto pedagógico não presencial

Numa feliz parceria entre a USP e a Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, foi lançado no dia 03 do corrente mês, nas instalações da Fundação Educacional de São Carlos (FESC), o projeto denominado “Educação para Todos”, cujo principal objetivo é proporcionar o acesso dos estudantes do Ensino Fundamental I (1º ano aos 5º anos) e do Ensino Fundamental II e EJA (6º ao 9º ano) a atividades pedagógicas não presenciais, com a transmissão de videoaulas de reforço, produzidas e gravadas pela empresa de produção de vídeos educativos PROVE, parceira do Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF), sediada no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), participando destas transmissões a TVE, TV-USP - São Carlos, e TV Ônix.

Dentre os convidados que participaram neste lançamento presencial, devidamente organizado respeitando as medidas de segurança sanitária, estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação, Cilmara Ruy e o diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e coordenador do CEPOF, Prof. Vanderlei Bagnato.

Para Cilmara Ruy, o nome escolhido para esta iniciativa - “Educação para Todos” - praticamente diz tudo, ou seja, o objetivo é que todos tenham acesso à Educação, através de soluções que auxiliem os jovens alunos a superarem as dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19. “Fomos desenvolvendo ações que permitissem ajudar nossos alunos e aí surgiu a hipótese de realizar videoaulas, numa estreita parceria com a USP de São Carlos, e principalmente com o Prof. Vanderlei Bagnato e aí consolidamos um formato adequado para os nossos jovens alunos”, pontuou a Secretária Municipal de Educação, sublinhando o esforço que foi feito pela Prefeitura Municipal de São Carlos e pela USP de São Carlos. “As videoaulas tiveram a colaboração de professoras da rede municipal, que viram seu trabalho valorizado com a qualidade dos recursos oferecidos pela USP e pelo IFSC. De fato, é a primeira vez que estamos tendo contato com o sistema de videoaulas e só me resta agradecer aos professores e ao Prof. Vanderlei Bagnato, pedindo para que todos dêem sua melhor colaboração neste projeto”.

“A Prefeitura Municipal de São Carlos não tem que agradecer, pois somos uma instituição de ensino e pesquisa. Não estou fazendo um favor, já que é minha obrigação enquanto educador”. Foi assim que o Prof. Vanderlei Bagnato iniciou seu discurso improvisado, tendo seguidamente parabenizado os professores que contribuiram para a realização das videoaulas, enfatizando que “a escola é um lugar onde também se aprende a ser cidadão”.

Para Vanderlei Bagnato, os professores são uns verdadeiros heróis, sendo que a função do poder público é assumir a gestão e organização da educação “esta iniciativa comprova exatamente isso”, acrescentou o diretor do IFSC/USP, que terminou seu discurso afirmando: “Este material agora produzido deverá ser um ponto de apoio para a organização de mais ações similares para consolidar o projeto no futuro, mesmo que retomemos ao “normal”. Os dirigentes têm que ter a mesma coragem demonstrada agora pela Secretaria Municipal de Educação de São Carlos. A USP está totalmente disponível não só para este projeto, como para outros que venham a ser cogitados”. (Rui Sintra - Jornalista IFSC/USP)

