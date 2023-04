USP São Carlos é a única na América Latina em Habilitação em Óptica e Fotônica - Bacharelado em Física

Crédito: Divulgação

A Habilitação em Óptica e Fotônica, integrada ao Curso de Bacharelado em Física do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), única no país e na América Latina, teve sua primeira turma em 2003 motivada pela sua relevância, não apenas em ciência básica, mas também na demanda do setor produtivo por novas tecnologias em telecomunicações, medicina, materiais, etc.

Foi naquela época que a Fapesp deu início ao financiamento de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CePID) tendo sido criado, nesse âmbito, o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CePOF), desde então alocado no IFSC/USP. “Dentre as várias iniciativas que surgiram, uma delas foi a criação de uma habilitação em Óptica e Fotônica no curso de bacharelado em Física do IFSC, inspirada em cursos similares que existiam - e ainda existem - no exterior, com destaque para os da Universidade de Rochester - http://www.hajim.rochester.edu/optics/ e Universidade Central Florida -, https://creol.ucf.edu/ que são instituições, assim como o IFSC/USP, que têm muita tradição nessa área, proporcionando uma formação diferenciada aos alunos de física.

“O conceito inicial da habilitação em Óptica e Fotônica foi proposto pelos Profs. Sérgio Carlos Zílio, Máximo Siu Li e Vanderlei Salvador Bagnato, que abriram caminho para um conjunto de pesquisas e atividades de elevada qualidade voltadas para a academia e para o setor produtivo”, pontua o Prof. Cleber Renato Mendonça, docente do IFSC/USP.

De fato, a óptica e fotônica tem um importante impacto tecnológico e econômico, que pode ser mais claramente observado nas áreas de comunicações, ópticas e novas tecnologias em saúde, sendo, portanto uma área estratégica para o Brasil. Essa realidade foi, desde muito cedo, integrada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que reconheceu essas áreas como fundamentais para a pesquisa nacional. “Foi a partir dessa realidade que o MCTI decidiu, já há vários anos, criar áreas estratégicas dentro de secretarias próprias - Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A primeira iniciativa foi na área da nanotecnologia, com a implementação da rede Sisnano - https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/incentivo_desenvolvimento/sisnano/sisnano.html e, mais recentemente, com a Iniciativa Brasileira de Fotônica - https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/tecnologia/tecnologias_convergentes/fotonica.html

, esta última composta por laboratórios associados onde o IFSC/USP também está presente”, sublinha o docente.

Curso de Bacharelado em Física - Habilitação em Óptica e Fotônica

Nesta Habilitação em Óptica e Fotônica do IFSC/USP já passaram cerca de duzentos alunos ao longo destes vinte anos. É um curso onde o aluno se aprofunda em aspectos fundamentais e aplicados, com disciplinas que abordam, por exemplo, desenho óptico, espectrocopia óptica, óptica não linear, fundamentos do laser, entre outras. “O Curso de Bacharelado em Física já propicia um bom conhecimento de óptica, mas são conceitos mais gerais e básicos. A ideia desta Habilitação é aprofundar essas temáticas, indo muito além do que está inserido no Bacharelado em Física, sendo dedicado aos alunos deste curso, mas também disponível a alunos de graduação de toda a USP”, sublinha o Prof. Sebastião Pratavieira, também docente do Instituto e que foi aluno dessa habilitação.

Para cursar esta Habilitação o aluno deve ingressar no Bacharelado em Física e, após o primeiro ano, se inscrever, demonstrando o seu interesse, integrando uma seleção onde a escolha é feita com base em seu currículo escolar. Há um limite de vagas - 12 -, isso porque ainda existem limitações de espaço, atendendo a que esses alunos irão desenvolver atividades de aprendizado nos laboratórios de pesquisa que têm demandas muito altas. Uma vez selecionado, o aluno tem que cumprir um determinado número de disciplinas, que serão adicionadas às que já constam do Curso de Bacharelado em Física e, no final, ele adquire sua Habilitação em Óptica e Fotônica, devidamente registrada em seu diploma.

Com esta Habilitação em Óptica e Fotônica, os alunos do Bacharelado em Física do IFSC/USP poderão abrir novas portas no seu futuro tanto acadêmico como no setor produtivo.

Confira, no link a seguir, o Curso de Bacharelado em Física do IFSC/USP

https://www2.ifsc.usp.br/graduacao/wp-content/uploads/2021/05/2021_ProjetoPedagogico_FISICA.pdf (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP)

