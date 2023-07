USP São Carlos avança com sistema de dosagem e homogeneização cosmética

Crédito: Divulgação

Um novo projeto da Unidade EMBRAPII - IFSC/USP São Carlos foi recentemente concluído em laboratórios Instituto, dedicado à personalização na utilização de produtos cosméticos.

Com o nome de “Sistema de Dosagem e Homogeneização Cosmética”, o novo equipamento, cujo protótipo (na imagem) foi inteiramente construído no IFSC/USP, é considerado uma revolução no mercado de cosméticos, principalmente por sua inovação.

Nele, será possível misturar bases específicas, essências e ativos conforme as preferências dos usuários, como explica Ana Lúcia Schmidt, responsável pela empresa “Acompanhare”, idealizadora e detentora da propriedade intelectual do sistema, e parceira da Unidade EMBRAPII - IFSC/USP. “De fato, é o primeiro equipamento onde o usuário pode escolher o produto base - shampoo, condicionador, hidratante ou óleos para o corpo, colônia, fortificante para o cabelo, dentre outras opções -, e adicionar, na medida certa, as essências que quiser e os ativos. Em poucos segundos, o equipamento fornece ao usuário o produto final, já pronto para ser utilizado”, explica Ana Lúcia.

Acionado através de cartão de crédito ou QRCode, este equipamento, que preserva totalmente os produtos de possíveis variações bruscas de temperaturas, poderá ser instalado, por exemplo, em hotéis, shoppings, vestiários, e até em quartos de hospitais. Gustavo Gonçalves, um dos principais pesquisadores da Unidade EMBRAPII - IFSC/USP e responsável por este projeto, que demorou cerca de dezoito meses até ficar concluído, destacou que o principal problema foi achar as combinações certas para que o equipamento efetivasse o envasamento correto dos produtos que são disponibilizados no equipamento. “Foi um trabalho importante alcançar a homogeneidade desse envasamento, ou seja, conseguir a dosagem certa de cada produto que o usuário escolhe para ser adicionado à base”, salienta.

Idealizado e construído com componentes fabricados no próprio IFSC/USP, o equipamento, que será único do gênero no mercado de cosméticos, as suas características impedem que aconteça qualquer tipo de contaminação cruzada, para segurança do usuário final.

Para o professor Daniel Varela Magalhães, docente e um dos responsáveis pela Unidade EMBRAPII - IFSC/USP “Este é mais um marco do comprometimento da Unidade Embrapii IFSC/USP com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, materializando sonhos e incorporando competitividade à indústria brasileira”.

Prevê-se que este equipamento possa começar a ser comercializado, em sua versão definitiva, a partir do final deste ano.

