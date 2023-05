USP São Carlos afirma que não houve quebra de contrato com Grupo Safe

SIGA O SCA NO

A assessoria de imprensa da prefeitura do campus USP São Carlos entrou em contato com o São Carlos Agora para contestar a matéria "Servidores terceirizados da USP São Carlos podem ficar sem trabalho a partir de 2 de maio" divulgada na manhã de quarta-feira, 26, devido a uma possível “quebra de contrato” entre a instituição e o Grupo Safe. Com isso aproximadamente 110 funcionários terceirizados ficariam sem trabalho.

Em uma nota encaminhada no início da tarde desta terça-feira, 2, a universidade informa que não houve quebra de contrato e sim o fato da instituição estar impedida de renovar o contrato de prestação de serviço que se encerrará no próximo dia 2 de maio, em virtude de problemas trabalhistas apresentados pela própria empresa.

Segundo a nota, “a universidade está cuidando diligentemente do caso e já deu início ao processo visando à contratação de uma nova prestadora de serviços terceirizados”.

A ÍNTEGRA

Abaixo, a nota da USP São Carlos:

“Em relação à matéria "Servidores terceirizados da USP São Carlos podem ficar sem trabalho a partir de 2 de maio", publicada pelo "São Carlos Agora", esclarecemos que não houve quebra de contrato por parte da Universidade de São Paulo com o Grupo Safe, conforme informado. A instituição está impedida legalmente de renovar o contrato de prestação de serviço que se encerrará no próximo dia 2 de maio, em virtude de problemas trabalhistas apresentados pela própria empresa. Assim, a Universidade está cuidando diligentemente do caso e já deu início ao processo visando à contratação de uma nova prestadora de serviços terceirizados”.

