USP São Carlos abre vagas para os programas de mestrado e doutorado em matemática

Crédito: Divulgação

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat).

As inscrições podem ser realizadas até dia 6 de novembro pelo site do Programa: https://www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso.

Poderão se inscrever no mestrado os/as candidatos/as que tiverem realizado colação de grau na graduação até a data de matrícula. Já para se inscrever no doutorado, os/as candidatos/as deverão ter seu título de mestre homologado também até a data de matrícula.

Excelência em ensino

O PPG-Mat é classificado com nota máxima (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os egressos do PPG-Mat ocupam posições de destaque em universidades e centros de pesquisa nacionais. Esse impacto pode ser regionalmente identificado, já que muitos deles se tornaram professores em universidades conceituadas do Brasil e criaram novos núcleos de pesquisa e programas de pós-graduação, o que gera relevante contribuição para a expansão do ensino e da ciência.

Além do PPG-Mat, os demais programas de pós-graduação do ICMC também estão entre os melhores do país, e já formaram um número expressivo de mestres e doutores, que hoje ocupam posições em prestigiadas empresas e em unidades de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. Confira todas as oportunidades de pós-graduação no site do ICMC.

Leia Também