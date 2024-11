USP São Carlos abre vagas para mestrado e doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional

Há vagas para mestrado, doutorado e doutorado direto - Crédito: Nilton Júnior

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC). São 66 vagas para mestrado, 58 para doutorado e 25 para doutorado direto.

As inscrições para o mestrado vão até 2 de dezembro. Já as inscrições para doutorado e doutorado direto estão abertas em fluxo contínuo, e o cronograma pode ser consultado nos editais do programa no site www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso (clique em “alunos regulares”).

Para o doutorado, é necessário ter título de mestre nas áreas de ciências de computação, engenharia de computação, matemática, estatística ou áreas afins. Para o doutorado direto e o mestrado, basta ter graduação nessas áreas.

Excelência

O PPG-CCMC tem nota máxima (7) na avaliação da Capes, formando mestres e doutores que atuam em empresas e instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior.

Os alunos do programa podem concorrer a bolsas da Capes, CNPq e outras agências de fomento, como a Fapesp. Os orientadores do PPG-CCMC mantêm grandes parcerias com a indústria e coordenam projetos importantes, promovendo excelência e oportunidades de internacionalização.

Além disso, estudar em São Carlos oferece uma ótima qualidade de vida, com uma dinâmica vida universitária e fácil acesso aos recursos e infraestrutura da USP, a principal universidade da América Latina.

