USP São Carlos abre processo seletivo para curso de graduação

Quem já estuda em um curso de graduação no Brasil ou no exterior pode se tornar um aluno da USP se inscrevendo no processo de transferência externa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). São oferecidas 14 vagas nos seguintes cursos:

Matemática – núcleo geral (Bacharelado e Licenciatura): 9 vagas.

Bacharelado em Matemática: 3 vagas.

Licenciatura em Matemática: 2 vagas.

O processo de transferência externa é realizado em uma única fase, por meio de uma prova que ocorrerá no ICMC, no mês de julho, às 9 horas, em dia a ser informado futuramente aos inscritos. Para participar, é preciso se inscrever até terça, 30 de maio, por meio deste formulário eletrônico: https://icmc.usp.br/e/3307b.

Todos os detalhes da seleção estão disponíveis no edital, que pode ser acessado por meio do site do ICMC, clicando em “Transferência”: www.icmc.usp.br/graduacao/ingresso.

