USP São Carlos abre inscrições para projeto gratuito

Um curso gratuito de introdução à programação oferecido para quem está no ensino médio e deseja conhecer um pouco mais sobre computação. Essa é a proposta do projeto Codifique, realizado por voluntários e alunos que participam do Programa de Educação Tutorial (PET Computação) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

As inscrições para participar da iniciativa podem ser realizadas até 12 de setembro – ou enquanto houver vagas – neste link: https://bit.ly/codifique-2023-2. As aulas acontecem presencialmente no ICMC, aos sábados, das 8 às 12 horas, com início em 16 de setembro e término em 11 de novembro. São 9 semanas no total, com aulas que ensinarão conceitos de lógica de programação usando a linguagem Python. Ao final das aulas, os estudantes desenvolverão um projeto divertido de conclusão e receberão um certificado.

Preferencialmente, as vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas da região. “O curso apresenta uma linguagem acessível, mesmo para quem nunca teve contato com computação, além de ser bem organizado com datas, atividades, monitorias e horários. As aulas eram descontraídas e os monitores atenciosos”, relata um dos estudantes que participaram da iniciativa no primeiro semestre de 2022.

Trajetória

Os primeiros passos do Codifique foram dados no segundo semestre de 2013, quando foi oferecida a primeira edição do curso. De lá para cá, as aulas foram aprimoradas, mas continuam a ser ministradas por alunos do ICMC voluntários e também por aqueles que participam do PET. Segundo esses professores, trata-se de uma oportunidade para adquirir experiência acadêmica, preparando e ministrando as atividades. Na opinião deles, é gratificante observar a evolução dos estudantes ao longo do Codifique, que é um projeto de extensão do Instituto. Muitos ex-alunos do projeto tornaram-se, depois, alunos do ICMC.

