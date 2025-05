USP São Carlos abre inscrições para cursos gratuitos de programação para meninas e professoras

Imagem Ilustrativa - Crédito: Patrick Amoy

A USP São Carlos está com inscrições abertas para dois cursos online gratuitos de programação para quem se identifica com os gêneros femininos ou não-binários

O Meninas Programadoras , é para quem já concluiu ou está cursando o ensino médio. O outro é o Professoras Programadoras , voltado para professoras da educação básica. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de maio, e as aulas acontecem sempre aos sábados, das 14 às 17 horas.

As aulas do curso Meninas Programadoras vão acontecer entre os dias 1º de julho e 1º de outubro. Para se inscrever em uma das 150 vagas oferecidas, basta acessar este link do Sistema Apolo da USP: https://icmc.usp.br/e/6ae9f .

Já as atividades do curso Professoras Programadoras começam na mesma data, mas seguem até 30 de setembro. Para se inscrever em uma das 30 vagas oferecidas, basta acessar este outro link: https://icmc.usp.br/e/9adb9 . Os candidatos deverão ficar atentos ao e-mail, pois o resultado do processo seletivo e mais informações serão encaminhadas para o endereço cadastrado.

Para participar, basta ter um computador com acesso à internet – e todas as pessoas que estiverem presentes em, pelo menos, 75% das atividades autorizadas um certificado de conclusão da USP. As aulas acontecem por meio do Google Classroom e do Google Meet.

Os dois cursos são oferecidos pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Para obter mais informações, os interessados podem acessar os sites: https://meninasprogramadoras.icmc.usp.br e https://professorasprogramadoras.icmc.usp.br .

