USP São Carlos abre inscrições para curso online sobre acessibilidade educacional

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) é um modelo pedagógico que busca garantir o acesso à aprendizagem para todos, liberando a diversidade como parte natural das salas de aula. (crédito da imagem: Freepik) -

O que tal se capacitar para aulas planejadas mais acessíveis e inclusivas? Esse é o objetivo principal do curso de extensão Acessibilidade educacional em processos de ensino e aprendizagem na formação inicial do professor , que será oferecido gratuitamente pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Destinado a alunos de cursos de licenciatura, podendo também participar professores da educação básica e superior, o curso tem como meta contribuir para a formação do professor acerca da inclusão educacional de estudantes com deficiência e condições neurodivergentes. Sob a progressão da professora Renata Cristina Geromel Meneghetti , docente do ICMC, o curso será ministrado em conjunto com a pós-doutoranda Priscila Regina Gonçalves de Melo Giamlourenço , e será oferecido na modalidade online assíncrona, totalizando 20 horas.

Para participar, basta se inscrever, até dia 20 de maio, por meio do Sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/0112d . Há 20 vagas disponíveis. Terão prioridade nessas vagas quem é estudante de cursos de licenciatura da USP e já tenha cursado ou esteja cursando alguma disciplina de estágio supervisionado.

Durante o curso, os participantes ficarão por dentro de práticas balizadas pelos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem, DUA, o que preconiza a necessidade de criar uma abordagem educacional flexível para todos. Abancando desde os aspectos legais até as práticas pedagógicas do cotidiano escolar, o curso busca fomentar o desenvolvimento de estratégias metodológicas para o ensino na perspectiva da inclusão escolar. "O objetivo é trabalhar na formação inicial de professores de diversas áreas, focando nas questões da acessibilidade educacional, sob o ponto de vista da legislação vigente, de pressupostos da educação inclusiva e do Desenho Universal para a Aprendizagem e a partir disso abordar recursos e estratégias metodológicas nesse contexto, explica a professora Renata. O curso leva em consideração o percurso traçado pelas pesquisadoras em experiências colaborativas anteriores realizadas junto com os alunos dos cursos de licenciatura da USP, campus de São Carlos.

Desenvolvido por um grupo de pesquisadores do Centro de Tecnologia Especial Aplicada (CAST) , nos Estados Unidos, o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) é um modelo pedagógico que busca garantir o acesso à aprendizagem para todos os estudantes, reconhecendo a diversidade como parte natural das salas de aula. “Está cada vez mais evidente a necessidade de pensar um ensino acessível para todos, e o Desenho Universal para a Aprendizagem funciona exatamente nessa linha. Eu preciso conhecer meus alunos, entender suas especificidades, considerar as mesmas e também o contexto da sala de aula de forma geral; a então pensar em recursos e estratégias metodológicas que permitam alcançá-los”, complementa Renata.

O DUA propõe múltiplas formas de motivar estudantes, apresentar conteúdos e avaliar a aprendizagem, valorizando a diversidade e promovendo a inclusão desde o planejamento até o chão da sala de aula. Segundo a pós-doutoranda Priscila, a proposta do curso não se restringe à discussão teórica ou conceitual sobre inclusão escolar. Ela destaca que o foco está em promover também uma formação prática. "Nossa ideia é compartilhar a experiência de construção e delineamento de estratégias metodológicas, e de pensar em recursos, focando na acessibilidade educacional. Porque garantir o acesso é mais do que inserir o aluno com deficiência ou alguma condição neurodivergente – dentro da sala de aula, mas lidar com as questões do ensino em atenção às suas especificidades e necessidades de aprendizagem que é um processo complexo", afirma.

Os conteúdos ficarão disponíveis na plataforma AVA Moodle USP (ambiente online), podendo ser acessados em qualquer horário para acompanhamento das aulas e realização das tarefas. O período de realização vai de 27 de maio a 17 de junho. Para ser aprovado, é necessário ter frequência e participação mínima de 75% e nota mínima 7 nas atividades propostas (tarefas).

As inscrições começarão em 01/05/25 e vão até 20/05/25.

Confira as quatro unidades em que se divide o conteúdo do curso :

A formação de profissionais da educação para a acessibilidade educacional: aborda a formação de professores para a inclusão escolar, destacando os fundamentos legais da educação especial e a importância de uma formação docente, tanto inicial quanto continuada, na perspectiva da cultura de colaboração. Acessibilidade na educação e inclusão escolar sob os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem: apresenta os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem como base para tornar o ensino mais acessível, incentivando práticas que permitam a participação ativa e diversa dos estudantes no processo de aprendizagem. Especificidades educacionais e estratégias metodológicas possíveis: foca nas características e especificidades de estudantes com deficiência e neurodivergência, propondo estratégias metodológicas que respeitem suas particularidades e reduzam barreiras no ambiente escolar. Educação em perspectiva inclusiva e bilíngue: discute a educação inclusiva em perspectiva bilíngue, com ênfase na surdez e na Língua Brasileira de Sinais (Libras), e no papel de diferentes profissionais envolvidos na educação de estudantes surdos.

