USP São Carlos abre inscrições para a Cuco 2023

Reunião entre a equipe da Diretoria de Ensino – Região de São Bernardo do Campo, representantes da Secretaria Estadual de Educação e o coordenador da Cuco - Crédito: Divulgação

Quem é professor com atuação em salas de aulas ou possui cargo de gestão em escolas estaduais, municipais, ETECs e institutos federais já pode fazer o seu cadastro para a Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades, a Cuco 2023. A partir da segunda quinzena de maio, será a vez dos alunos do Ensino Médio também se inscreverem para fazer parte da competição.

A Cuco tem por objetivo estimular o aprendizado das disciplinas que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos e vestibulares que dão acesso ao Ensino Superior.

Esta será a sétima edição consecutiva da Cuco, um projeto do Programa de Difusão Científica da USP Vem Saber. A competição é realizada com o apoio do Instituto de Física da USP de São Carlos – IFSC, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo – Seduc, com o Centro Paula Souza e com as 91 diretorias de ensino paulistas.

Segundo o coordenador do Programa Vem Saber USP, Antonio Carlos Hernandes, este ano, houve mudanças importantes na competição, incluindo um maior número de premiações para professores e estudantes. Hernandes ressalta, no entanto, que a prova não sofrerá mudanças de conteúdo e a competição acontecerá em fase única e online.

Além dessas mudanças, Hernandes revela que essa edição da Cuco terá a parceria estratégica do Pecege – Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, que oferecerá bolsas integrais e parciais para os professores incentivadores de maior destaque. “O programa Vem Saber em conjunto com o parceiro estratégico irá oferecer bolsas integrais gratuitas para cursos de MBA da USP /Esalq, com duração de 18 meses para o profissional que mais levar alunos a participarem da competição em cada uma das 91 diretorias de ensino. São quase dois milhões de reais em prêmios”, conta.

Já a parceria com a Secretaria Estadual da Educação foi ampliada e confirmada em reunião ocorrida no último dia 3 de maio com a presença de autoridades da Seduc, Dirigentes da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo e o coordenador da Cuco, Herbert João.

João afirma que a Seduc, além de reafirmar o apoio ao projeto, destacou a importância no fomento ao acesso às carreiras de Ensino Superior. O coordenador da Cuco também chamou à atenção da Diretora de projetos especiais e líder dos Dirigentes Regionais de Ensino, Bethy Tichauer, que ressaltou a importância da disseminação das informações da Cuco para a toda a rede estadual e a contribuição para o projeto de vida dos alunos.

PRÊMIO PARA ALUNOS

Os alunos participantes irão concorrer a três tipos de prêmios. O primeiro deles será dado a todos os alunos que concluírem a prova on-line e superarem a nota de corte da competição. Outro para os 100 melhores colocados na Cuco, independentemente da série. E o terceiro é para os três primeiros colocados das três séries do Ensino Médio, de cada escola participante. Os prêmios já estão definidos no edital da Cuco.

A Cuco 2023 irá premiar também os grupos de escolas e Dirigentes de Ensino. Para as escolas, as 10 Unidades da rede estadual regular de ensino e as 5 Escolas entre as Etecs, Federais e Municipais que alcançarem o maior número de estudantes participantes receberão prêmio. Já os 10 dirigentes de ensino que mais levarem alunos a participar da competição receberão uma insígnia de reconhecimento pela dedicação à educação.

A COMPETIÇÃO

A Cuco é uma prova on-line em que os alunos inscritos devem responder questões de múltipla escolha nas áreas Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Língua Portuguesa. Os alunos participantes concorrem apenas com os estudantes da mesma escola e série escolar.

Os professores incentivadores já podem fazer o cadastramento por meio do site https://vemsaber.ifsc.usp.br/

Quanto aos alunos, as inscrições on-line terão início no dia 22 de maio. Outras informações acesse o site Vem Saber USP. (Por: Comunicação Programa Vem Saber)

