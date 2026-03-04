A Universidade de São Paulo (USP), por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), em São Carlos, está com inscrições abertas para dois cursos presenciais voltados à preparação de estudantes para a modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

As oportunidades são destinadas exclusivamente a alunos que pretendem se inscrever na modalidade prática da competição neste ano e desejam fortalecer o desempenho de suas equipes. O objetivo é ampliar o domínio de conceitos fundamentais de programação e oferecer orientações detalhadas sobre os desafios enfrentados durante a disputa.

Cursos oferecidos

Estão disponíveis duas formações:

Preparação para a Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Prática

Arduino aplicado aos desafios da OBR

Cada curso oferece 30 vagas, e as inscrições seguem abertas até o próximo domingo, 8 de março, por meio do sistema Apolo da USP.

Para se inscrever, é necessário apresentar histórico escolar ou declaração de matrícula regular, além do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50. Interessados em solicitar isenção devem encaminhar e-mail à coordenação do curso com justificativa do pedido.

As aulas começam no dia 14 de março e seguem até 23 de maio, sempre aos sábados, das 9h às 12h, no Bloco 6 do ICMC. O curso de preparação para a modalidade prática ocorrerá na sala 6-303, enquanto o curso de Arduino será realizado na sala 6-304.

Foco na prática e na competitividade

Segundo a professora responsável pela iniciativa, Roseli Romero, a proposta dos cursos é suprir lacunas na formação em robótica, especialmente em escolas que não contam com a disciplina na grade curricular.

“Os alunos querem participar, mas muitas vezes falta incentivo ou orientação. Os cursos vêm justamente para ajudá-los a montar seus próprios robôs e aprender a programá-los”, explica.

Neste ano, pela primeira vez, as vagas são destinadas exclusivamente a estudantes que pretendem competir na OBR, o que deve proporcionar maior foco e melhor aproveitamento do conteúdo.

Trilha de aprendizado

No curso Preparação para a OBR – Modalidade Prática, os participantes terão contato com a montagem de robôs comumente utilizados nas competições, incluindo modelos Lego Mindstorm, PETE e estruturas baseadas no kit Arduino.

Já o curso Arduino aplicado aos desafios da OBR será voltado especificamente às equipes que utilizarão robôs baseados nesse kit.

As trilhas formativas incluem conteúdos como:

Estruturas de seleção;

Repetição com contagem;

Noções de loop;

Uso de sensores e atuadores;

Aplicações práticas para superar desafios como desvio de obstáculos, subida de rampa, curvas, redutores de velocidade, reconhecimento de cores e resgate de vítimas.

Com ampla experiência na área e autora de livro lançado em 2025 sobre Robótica Educacional, a professora destaca que a participação na OBR vai além da competição.

“O aluno desenvolve raciocínio lógico, aprende a trabalhar em equipe e ganha confiança ao colocar suas ideias em prática. Isso contribui não apenas para a escolha profissional no futuro, mas também para enfrentar outros desafios da vida”, afirma.

Sobre a OBR

A Olimpíada Brasileira de Robótica é voltada a estudantes de 6 a 19 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas do ensino fundamental, médio ou técnico integrado. A competição é dividida em modalidade teórica e prática — esta última subdividida em três categorias, que envolvem a construção de robô autônomo, programação em simulador ou apresentação de projeto.

Com as novas turmas, o ICMC reforça o incentivo à formação tecnológica de jovens talentos e amplia as oportunidades para estudantes interessados em ingressar no universo da robótica educacional.

Preparação para a Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Prática

Quando: de 14 de março a 23 de maio, aos sábados, das 9 às 12 horas

Onde: sala 6-303 do bloco 6 do ICMC, na área I do campus da USP, no centro de São Carlos

Inscrições: até dia 8 de março pelo sistema Apolo da USP no link https://icmc.usp.br/e/nq9jv

Taxa de inscrição: R$ 50 (para solicitar isenção, escreva para rafrance@icmc.usp.br)

Arduino aplicado aos desafios da OBR

Quando: de 14 de março a 23 de maio, aos sábados, das 9 às 12 horas

Onde: sala 6-304 do bloco 6 do ICMC, na área I do campus da USP, no centro de São Carlos

Inscrições: até dia 8 de março pelo sistema Apolo da USP no link https://icmc.usp.br/e/9exo4

Taxa de inscrição: R$ 50 (para solicitar isenção, escreva para rafrance@icmc.usp.br)