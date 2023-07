USP São Carlos abre inscrições em concurso que concede título de livre-docente

Crédito: Divulgação

O mais alto grau de titulação que um acadêmico pode chegar é a livre-docência. Destinado apenas a pesquisadores que já possuem o título de doutor, a livre-docência atesta uma qualidade superior na realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para obter o título, é preciso ser aprovado em um concurso público, tal como o que está sendo oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Com inscrições abertas até dia 31 de julho, o concurso contempla os seguintes departamentos e áreas do conhecimento:

Departamento de Matemática: análise funcional;

Departamento de Ciências de Computação: ciências de computação;

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística: estatística e probabilidade;

Departamento de Sistemas de Computação: sistemas de computação.

Para participar do concurso, é preciso solicitar a inscrição exclusivamente por meio deste link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. As provas serão realizadas em português ou inglês, e serão compostas por uma avaliação escrita; a defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela; o julgamento do memorial com prova pública de arguição; e a avaliação didática.

Para mais detalhes sobre os pré-requisitos para inscrição, documentação a ser apresentada, provas e prazos, confira o edital: https://icmc.usp.br/e/be350.

