USP São Carlos abre concursos para professores nas áreas de computação e matemática

Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

Aprovados terão salário inicial de R$ 11.069,17 e vão atuar no ICMC, que se localiza no campus da Universidade em São Carlos

Estão abertas as inscrições em dois concursos públicos para o cargo de professor doutor no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Os docentes aprovados deverão manter vínculo empregatício exclusivo com a USP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa) e terão salário inicial de R$ 11.069,17.

Uma das vagas é para atuar junto ao Departamento de Ciências de Computação (SCC) do Instituto, na especialidade inteligência artificial. Para obter mais detalhes sobre as etapas do concurso bem como sobre os prazos, as provas e demais informações, acesse o edital completo disponível neste link: icmc.usp.br/e/9c815.

Já a outra vaga é vinculada ao Departamento de Matemática (SMA) do ICMC, na área de conhecimento álgebra. Para obter mais detalhes sobre as etapas do concurso bem como sobre os prazos, as provas e demais informações, acesse o edital completo disponível neste link: icmc.usp.br/e/c0a52.

As inscrições para os dois concursos devem ser realizadas exclusivamente via internet até 17 horas do dia 3 de fevereiro de 2020 (horário oficial de Brasília/DF) por meio do sistema de admissão docente: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também