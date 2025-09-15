(16) 99963-6036
USP recebe palestra sobre desafios e oportunidades da colaboração científica entre Brasil e China

Evento do Centro USP-China acontece no dia 24 de setembro, às 14h30, no ICMC; inscrições já estão abertas

15 Set 2025 - 12h15Por Jessica Carvalho R.
O professor Ricardo Trindade é presidente do Centro USP-China - Crédito: Marcos Santos/USP ImagensO professor Ricardo Trindade é presidente do Centro USP-China - Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, será palco no próximo dia 24 de setembro, às 14h30, da palestra Desafios e oportunidades na colaboração científica sino-brasileira. A atividade é promovida pelo Centro USP-China, inaugurado neste ano com o objetivo de fortalecer a cooperação acadêmica e científica entre Brasil e China.

O encontro será conduzido pelo professor Ricardo Ivan Ferreira da Trindade, presidente do Centro USP-China, que apresentará as oportunidades dessa parceria internacional e os benefícios para a comunidade acadêmica da Universidade. O evento é gratuito e aberto ao público, mas é necessário realizar inscrição até o dia 22 de setembro, por meio do link: http://bit.ly/4gk2PaY.

Organização e transmissão

A palestra será realizada na Sala da Congregação do Bloco 4 do ICMC, com capacidade para até 50 participantes. Caso a procura seja superior ao número de vagas, a Comissão de Relações Internacionais (CRInt), responsável pela organização, avaliará a transferência para um espaço maior. A atividade também contará com transmissão ao vivo pelo canal ICMC TV, no YouTube.

Centro USP-China

O Centro USP-China foi inaugurado em 21 de março, no campus Butantã da USP, em São Paulo. Diretamente vinculado à Reitoria, é gerido por um Comitê Gestor e orientado por um Conselho Consultivo Internacional formado por pesquisadores dos dois países.

Sua criação foi resultado da primeira visita oficial de um reitor da USP à China, em novembro de 2023, que consolidou as relações acadêmicas e marcou os 50 anos de relações diplomáticas Brasil-China, celebrados em 2024. A partir dessa aproximação, foram definidos cinco eixos prioritários de cooperação:

Geociências e meio ambiente

Ciências da saúde

Línguas, cinema, design e arquitetura

Astronomia e ciências espaciais

Ciências agrárias

Além disso, temas transversais como sustentabilidade, big data e inteligência artificial perpassam todas as áreas de atuação.

Por assessoria de imprensa

