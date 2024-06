USP recebe etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Nos dias 22 e 23 de junho, o salão de eventos da área 1 do campus da USP, em São Carlos, será a sede da 9ª etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Coordenada pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), a edição é aberta ao público e reunirá 180 equipes com alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico, dos sete aos 17 anos.

A OBR tem como objetivo incentivar o aprendizado e o interesse de crianças e adolescentes pela robótica e estimular os jovens a seguir carreiras científico-tecnológicas. Na competição, os juízes levam em consideração a qualidade da programação dos robôs, a sua estratégia de navegação e a capacidade de criação de soluções práticas em tempo real.

Os estudantes serão desafiados em modalidades práticas para demonstrar a eficácia de seus robôs autônomos (sem operação remota ou direta) com base em conceitos das áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

Os times são compostos de dois número mínimo a, no máximo, quatro alunos. Também é exigida a participação de um professor ou técnico, vinculado ou não a uma instituição de ensino. Há dois níveis de disputa. O nível 1 é voltado aos estudantes do ensino fundamental e o nível 2 aos alunos do ensino médio e técnico.

O que muda de um nível para outro? – Do nível 1 para o 2, a diferença basicamente é o grau de dificuldade dos desafios práticos a serem enfrentados pelos alunos. No primeiro, há uma simulação de resgate na qual o robô precisa encontrar uma vítima, superando várias adversidades.

Já no nível 2, além de encontrar a vítima, o robô deve resgatá-la de forma ágil para superar obstáculos mais difíceis, sejam eles caminhos onde o trajeto não pode ser reconhecido, elementos desconhecidos que devem ser desviados, caminhos sem saída e outros percalços.

As equipes que obtiverem a melhor classificação nas regionais seguem para disputar a etapa estadual da OBR, prevista para 17 de agosto na Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, em São Bernardo do Campo. Finalmente, os melhores do Estado vão competir na final nacional, que será realizada de 11 a 17 de novembro, em Goiânia.

Preparação de excelência – Entre abril e maio, o ICMC promoveu novamente um curso preparatório, que existe há dez anos, com apoio da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). O treinamento foi coordenado pela Professora Roseli Romero, que é a atual coordenadora local da OBR.

Para a docente do ICMC, a expectativa para a etapa de São Carlos aumentou consideravelmente pela melhor preparação dos alunos em relação a anos anteriores, criando mais condições para que tenham a chance de representar o Estado na próxima fase da competição.

“Acredito que, como temos incentivado e oferecido cursos de formação ao longo de 10 anos, as equipes de nossa região estão mais bem preparadas. Minha expectativa é que teremos um número maior de equipes com um nível de pontuação alto e com condições de seguir para etapa estadual e concorrer na nacional”, analisa a professora do do ICMC.

Em 2024, a região de São Carlos deve apresentar grande alta no número de participantes. As 180 equipes de estudantes confirmadas representam quase o dobro de 10 anos atrás, quando 99 times foram inscritos.

