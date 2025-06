USP reabre inscrições para curso online de probabilidade e estatística à ciência de dados

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Por Jessica C R

01 Jun 2025 - 11h50 Por Jessica C R

O curso é indicado para profissionais que atuam com análise de dados em diversas áreas e não exigem graduação como pré-requisito (crédito da imagem: Envato) -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, reabriu as inscrições para a segunda edição do curso Fundamentos de Probabilidade e Estatística para Ciência de Dados . Com carga horária de 30 horas, o curso é oferecido 100% na modalidade online, e o período de realização vai de 28 de julho a 5 de setembro.

Para se inscrever, basta acessar o Sistema Apolo da USP, até dia 18 de julho, acessando este link: . A iniciativa é coordenada pelo professor Francisco Rodrigues e oferece 200 vagas, preenchidas por ordem de pagamento da taxa de R$ 650, que podem ser quitadas acessando este link: . Serão oferecidas 20 vagas com bolsas integrais, que não exigem pagamento. Esses bolsistas serão escolhidos segundo critérios de renda, tendo prioridade os pais que recebem auxílios do governo, como o Bolsa Família.

O curso combina ensino teórico e prático, com foco central na área de programação de informática, oferecendo treinamento em conceitos fundamentais da probabilidade e estatística. Serão abordados diversos problemas computacionais ao longo das aulas e, ao final, os alunos poderão desenvolver projetos aplicando os conceitos aprendidos com a linguagem Python . A metodologia conta com videoaulas, atividades práticas e encontros ao vivo.

Entre os temas selecionados para compor a trilha de conteúdos estão: probabilidades, teorema de Bayes, modelos discretos, simulação de Monte Carlo, objetivos pontuais, teste de hipóteses, modelos de regressão, inferência Bayesiana, teoria do aprendizado estatístico, entre outros. Para obter o certificado, é necessário cumprir pelo menos 75% da carga horária e das atividades propostas.

O curso é aberto ao público em geral, não é necessário ter graduação, e é especialmente indicado para profissionais que atuam com análise de dados nas mais diversas áreas, como engenharia, biologia, ciências sociais, entre outras.

Curso online: Fundamentos de probabilidade e estatística para ciência de dados

Quando: de 28 de julho a 05 de setembro

Inscrições : até dia 18 de julho pelo Sistema Apolo da USP sem link https://icmc.usp.br/e/d95be

Carga horária: 30 horas

Investimento: taxa de R$ 650 (serão concedidas 20 bolsas integrais)

Assessoria imprensa

Leia Também