USP promove 28ª Semana da Computação com programação gratuita e aberta ao público

De 18 a 24 de outubro, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos realiza a 28ª edição da Semana da Computação (Semcomp) — a maior semana acadêmica de computação do Brasil. O evento é gratuito e aberto à comunidade, com inscrições disponíveis no site semcomp.icmc.usp.br.
A Semcomp reúne estudantes, professores, profissionais e entusiastas da área em uma programação diversificada, que inclui palestras, minicursos, hackathon, feira de oportunidades, competições e atividades culturais. A maioria das atrações ocorrerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Semcomp no YouTube.
Integração, aprendizado e inovação
Para o presidente da comissão organizadora, João Pedro Mori Machado, a Semcomp é um espaço que amplia a vivência universitária e estimula o pensamento crítico e interdisciplinar:“Queremos aprofundar o conhecimento técnico em diversas áreas da computação e propor contextos de aplicação que enriqueçam o aprendizado dos alunos. É um evento que une técnica, criatividade e convivência”, destacou.
A edição de 2025 traz como tema criativo o cinema, que inspirou a identidade visual e as atividades culturais do evento. “A ideia é proporcionar uma experiência lúdica e imersiva, reforçando o caráter acolhedor e dinâmico da Semcomp”, completa João Gabriel Manfré Nazar, também presidente da comissão.
Hackathon e competições
A programação começa nos dias 18 e 19 de outubro com o tradicional Hackathon Semcomp, realizado no espaço ONOVOLAB, em São Carlos. Durante 24 horas, equipes desenvolvem soluções tecnológicas inovadoras para desafios reais, avaliadas por uma banca de especialistas.
Durante a semana, o grupo Ganesh, referência em cibersegurança na USP São Carlos, promoverá uma competição do tipo Capture The Flag (CTF), com desafios práticos que simulam falhas em sistemas computacionais. Haverá ainda o Contest de programação competitiva, em parceria com o Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA).
Palestras e minicursos
Entre os destaques da programação técnica estão as palestras:
“Machine learning em saúde: da predição à transformação” – segunda (20), às 10h30
“Computação e Mercado Financeiro” – segunda (20), às 14h
“Freud explica por que a IA não escala” – quarta (22), às 9h
“Interdisciplinaridade em pesquisas” – quinta (23), às 16h50
“Ética na Inteligência Artificial” – sexta (24), às 11h
Os minicursos abordam temas práticos como Copilot e Power BI e Introdução ao Pentesting. Também haverá eventos de integração, como a game night (terça, 21) e o luau com apresentações musicais (quarta, 22).
Feira de oportunidades
Um dos pontos altos será a Feira de Oportunidades, na quarta-feira (22), às 14h. Empresas e organizações parceiras do ICMC apresentarão programas de estágio, trainee e pesquisa, promovendo um espaço de networking e trocas profissionais entre estudantes e o mercado.“Queremos que a Semcomp seja uma grande vitrine de oportunidades para os alunos, seja para descobrir novas áreas de atuação, fortalecer suas experiências ou encontrar caminhos profissionais”, reforça João Pedro.
Organização e patrocínio
A Semcomp é organizada por estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Ciência de Dados do ICMC e conta com patrocínio das empresas Alliage, BTG Pactual, BemAgro, Profusion, Griaule, CSD BR e Inoa Sistemas.
O evento também oferece kits opcionais e pacotes de coffee breaks, disponíveis para compra no site oficial.
