USP oferece vagas em São Carlos e São Paulo para mestrado profissional em matemática

Até o dia 18 de dezembro, às 17 horas, estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT). Direcionado a professores de matemática da educação básica, especialmente profissionais de escolas públicas que buscam aprimoramento, o programa de pós-graduação é semipresencial e gratuito.

Este ano, a USP oferece 33 vagas em dois polos do Programa: 13 vagas em São Carlos, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC); e 20 vagas em São Paulo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH). Nos dois polos, as aulas presenciais acontecerão às sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

A taxa de inscrição é de R$ 76,00 e deve ser paga, exclusivamente, por meio de boleto bancário, emitido no momento do preenchimento do formulário de inscrição disponível no site do Programa. O processo seletivo é realizado via Exame Nacional de Acesso (ENA), conforme especificado no edital do PROFMAT.

Excepcionalmente no contexto da pandemia de covid-19, algumas instituições, incluindo a USP, farão o exame nacional em duas fases. A primeira, eliminatória, ocorrerá de forma online no dia 9 de janeiro, com questões de múltipla escolha. Uma segunda fase, com prova discursiva, está prevista para acontecer no dia 30 de janeiro, mas só será realizada presencialmente se as condições sanitárias assim o permitirem. Caso contrário, também será online.

Nota máxima – Coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática, o PROFMAT é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com nota 5, que é a nota máxima para programas de mestrado profissional. Realizado por uma rede de instituições de ensino superior, o Programa oferece 1,4 mil vagas em todo o país.

O PROFMAT é oferecido no contexto do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), da Capes, e conta com o apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

