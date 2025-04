USP oferece vaga de pós-doutorado em arquitetura de dados para segurança cibernética

Quem for selecionado irá atuar no projeto Lakehouse Architecture for Promoting Collaboration and Integration of Cybersecurity Data in Unconfined Communication Systems , que tem a coordenação da professora Cristina Dutra de Aguiar. A pesquisa está inserida no contexto da iniciativa RESUME ( estudos de segurança cibernética em sistemas de comunicações não confinados ), que reúne pesquisadores de diversas universidades brasileiras e estrangeiras.

O objetivo central do projeto é apoiar a colaboração entre os pesquisadores por meio do desenvolvimento de uma arquitetura avançada baseada no conceito de lakehouse — uma estrutura que une os pontos fortes dos data lakes (grandes repositórios de dados brutos e não estruturados) e dos data warehouses (ambientes organizados para análise e relatórios).

A motivação para o desenvolvimento do projeto é gerada pelos desafios enfrentados pelo RESUME . Com os avanços nas tecnologias de comunicação sem fio, esses sistemas passaram a ser amplamente utilizados em infraestruturas críticas como transportes, redes elétricas e comunicações militares. Entre as ameaças mais recorrentes estão o uso de dispositivos não autorizados, como bloqueadores de sinal ( jammers ) e drones. No entanto, a dependência dessas tecnologias torna os sistemas mais vulneráveis a riscos de segurança, especialmente no campo da cibersegurança eletromagnética, área dedicada à proteção de sinais e sistemas contra interferências e ataques no espectro de rádio.

A expectativa é que uma arquitetura avançada baseada no conceito de lakehouse facilite a troca de conhecimento e o compartilhamento de dados. Além disso, busca-se ampliar a capacidade de criar soluções mais inovadoras e inovadoras para enfrentar as ameaças à cibersegurança eletromagnética em infraestruturas críticas baseadas em comunicação sem fio.

Perfil desejado – Para se candidatar, é preciso possuir, preferencialmente, excelente formação em ciências de computação, domínio de conceitos relacionados a bancos de dados e segurança cibernética em sistemas de comunicação não confinados. Também são desejáveis habilidades de programação e conhecimentos sobre data lakes, data warehouses e lakehouses .

Além disso, quem for selecionado deverá realizar atividades no exterior por um período de três a dez meses. Para se inscrever, basta preencher o formulário, até dia 30 de abril, este formulário: https://icmc.usp.br/e/9fce1 .