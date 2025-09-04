USP oferece minicurso online sobre ferramentas de inteligência artificial para pesquisadores

O curso irá apresentar as principais ferramentas de inteligência artificial voltadas ao suporte do processo de pesquisa científica - Crédito: Envato

Se você é pesquisador em qualquer nível ou área, já deve ter se deparado com a oferta de inúmeras ferramentas de inteligência artificial (IA) que prometem auxiliar nas principais tarefas que envolvem o processo de pesquisa – da revisão à organização bibliográfica. Mas a pergunta que fica é: você sabe como funcionam essas ferramentas e como utilizá-las no dia a dia do seu trabalho?

Pensando em descomplicar o assunto, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, por meio do Laboratório de Inteligência Computacional (LABIC), abre inscrições para o minicurso: Ferramentas de inteligência artificial para suporte ao processo de pesquisa.

Online e gratuita, a atividade segue com inscrições abertas até o dia 30 de setembro, pelo sistema Apolo da USP neste link: https://icmc.usp.br/e/295e0. No momento da inscrição, o interessado deve anexar um documento que comprove sua atividade e ocupação, conforme instruções do sistema.

Voltado a pesquisadores de graduação e pós-graduação, de quaisquer áreas, e profissionais que atuam com pesquisa, o minicurso será ministrado via Google Meet, no dia 11 de outubro, e terá duração de quatro horas. Na oportunidade, os participantes poderão conhecer as principais ferramentas de IA voltadas ao suporte do processo de pesquisa científica. Por exemplo: IAs que funcionam como recursos de busca, para indexação e para análise de documentos científicos. Também vão aprender sobre engenharia de prompts, que são comandos fornecidos a uma IA para orientar uma resposta ou ação, a fim de que possam utilizar grandes modelos de língua (LLMs) como o ChatGPT, Gemini e DeepSeek, além de agentes como co-cientista e na revisão de trabalhos.

O minicurso será ministrado pelos professores Fábio Manoel França Lobato, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), e Ricardo Marcondes Marcacini, do ICMC. Durante o encontro serão oferecidos materiais de apoio, exercícios e tutorial em formato de relatório técnico. A presença e a participação serão acompanhadas por meio de formulários e questionário online.

Texto: Raquel Sampaio, da Fontes Comunicação Científica

