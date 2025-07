USP oferece duas bolsas de R$ 8,4 mil para doutores atuarem na gestão de projetos no ICMC

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com duas oportunidades abertas para profissionais com título de doutorado atuarem na gestão acadêmica de projetos de pesquisa. As vagas fazem parte do Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) da USP.

Cada bolsa oferece remuneração bruta mensal de R$ 8.479,20, com duração inicial de 12 meses e possibilidade de prorrogação por mais um ano. O programa tem como objetivo capacitar profissionais para a gestão de projetos científicos, permitindo que pesquisadores foquem mais nas atividades de pesquisa e contribuindo para o fortalecimento da produção científica nacional.

Confira as vagas disponíveis no ICMC:

1. Inteligência Artificial para Gestão em Saúde

Coordenado pelo professor Alexandre Delbem, o projeto é apoiado pela Fapesp e busca apoio para a gestão de suas atividades científico-esportivas. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de agosto, por meio do formulário:

https://forms.gle/gRcXBML5avQS98WBA

Mais informações, como pré-requisitos, plano de trabalho e documentação exigida, estão disponíveis no edital:

https://icmc.usp.br/e/73a42

2. Inteligência Artificial para o Bem Social e Projeto TESEd

Esta bolsa está vinculada a duas iniciativas: o Instituto Nacional de Inteligência Artificial para o Bem Social, coordenado pelo professor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, e o projeto temático TESEd (Equações e Sistemas de Equações Diferenciais), coordenado pelo professor Ederson Moreira dos Santos.

As inscrições também seguem até 10 de agosto e devem ser feitas pelo formulário:

https://forms.gle/ipekZvLCCFzE2uXB8

O edital com todos os detalhes está disponível em:

https://icmc.usp.br/e/a9e8c

Destaque para São Carlos

A cidade de São Carlos, referência em ciência, tecnologia e inovação, consolida sua importância no cenário acadêmico ao abrigar duas das 24 bolsas oferecidas em todo o estado. A iniciativa reforça o papel estratégico do campus da USP local na formação de recursos humanos altamente qualificados para atuar em projetos científicos de impacto nacional e internacional.

Os interessados devem consultar os editais específicos e realizar a inscrição até o prazo estipulado.